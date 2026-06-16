Taranto, venerdì 19 giugno incontro 'Sport e società a Roma e nel mondo romano'



Le Conversazioni dell’Istituto Magna Grecia (5^ Incontro). Aspettando il LXV Convegno Internazionale della Magna Grecia. “Giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico” (Taranto 24-27 settembre 2026)





TARANTO – Ultimo appuntamento per le Conversazioni dell’Istituto Magna Grecia, che si terrà presso la Biblioteca Civica Pietro Acclavio (via Salinella 31, Taranto) venerdì 19 giugno 2026, alle ore 17.00. “Sport e società a Roma e nel mondo romano” è il titolo dell’intervento del Prof. Gianluca Mastrocinque, docente di Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.





Il ciclo di incontri, realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto e che si è avvalso del patrocinio dell’Amministrazione, è stato inaugurato il 6 maggio da Maurizio Giangiulio con “Sport e società nel mondo greco e magno greco”. E’ proseguito con la presentazione del volume di Emanuele Greco “Studi scelti su Poseidonia Paestum” e poi con la doppia relazione di Michele Scafuro (“Il santuario di Olimpia tra culto e agonismo”) e Luigi Vecchio (“Gli atleti della Magna Grecia ai Giochi Panellenici”) tenutasi a Palazzo Pantaleo. Al MarTa Carmela Roscino ha, quindi, illustrato “Immagini e immaginario dell’atletismo in Grecia e Magna Grecia”.





L’iniziativa, che ha registrato un lusinghiero apprezzamento anche per la presenza di un pubblico attento e partecipe, ha avuto un carattere itinerante per valorizzare diverse sedi culturali di Taranto, avendo l’intento di anticipare argomenti di carattere generale che saranno trattati in forma scientifica al prossimo 65^ Convegno, il cui tema, peraltro, è collegato ai Giochi del Mediterraneo a breve ospitati nella città dei due mari.





“Attraverso la mediazione del mondo etrusco” dichiara il prof. Mastrocinque “lo sport a Roma assume caratteristiche e un ruolo sociale diversi rispetto alla cultura greca a cui sono stati dedicati gli incontri precedenti. Con un percorso tra le fonti letterarie, le rappresentazioni e i luoghi dello sport a Roma, si ricostruiranno alcuni aspetti della pratica sportiva che da Roma si sono diffusi in tutto l'Impero e che sono all'origine del modo in cui intendiamo lo sport nell'Europa di oggi”.





La Conversazione dell’I.S.A.M.G. sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto Magna Grecia e si aprirà, come di consueto, con il saluto del Presidente, prof. Aldo Siciliano.



