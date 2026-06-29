Tennis, Federico Arnaboldi trionfa all’ITF di Bergamo: battuto Oradini in finale
FRANCESCO LOIACONO - Federico Arnaboldi conquista il torneo ITF di Bergamo. Il tennista italiano ha vinto il titolo nel singolare superando in finale Giovanni Oradini con il punteggio di 6-0, 7-5.
Arnaboldi ha dominato il primo set grazie a un servizio molto preciso e a una gestione efficace degli scambi, lasciando poco spazio alla reazione dell’avversario. Nel secondo parziale la sfida è stata molto più equilibrata, con i due giocatori appaiati fino al 5-5. Nel momento decisivo Arnaboldi ha trovato il break grazie alla solidità del rovescio e alla rapidità dei colpi da fondo campo, chiudendo il match e conquistando il trofeo.
Per Arnaboldi si tratta del quarto titolo ITF della carriera. Il suo nome entra così nell’albo d’oro del torneo bergamasco succedendo a Gianmarco Ferrari, vincitore dell’edizione 2025.
Il percorso verso la finale aveva visto Arnaboldi superare in semifinale Fausto Tabacco con il punteggio di 6-1, 6-4. Nell’altra semifinale Oradini aveva avuto la meglio su Pietro Romeo Scomparin per 6-3, 6-2.
Nel torneo di doppio il successo è andato alla coppia formata da Jacopo Bilardo e Alessandro Ingarao, vincitrice in finale contro Lorenzo Bocchi e Alessio De Bernardis con il punteggio di 6-4, 7-6.