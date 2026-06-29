Tennis, Federico Arnaboldi trionfa all’ITF di Bergamo: battuto Oradini in finale

FRANCESCO LOIACONO - Federico Arnaboldi conquista il torneo ITF di Bergamo. Il tennista italiano ha vinto il titolo nel singolare superando in finale Giovanni Oradini con il punteggio di

Arnaboldi ha dominato il primo set grazie a un servizio molto preciso e a una gestione efficace degli scambi, lasciando poco spazio alla reazione dell’avversario. Nel secondo parziale la sfida è stata molto più equilibrata, con i due giocatori appaiati fino al 5-5. Nel momento decisivo Arnaboldi ha trovato il break grazie alla solidità del rovescio e alla rapidità dei colpi da fondo campo, chiudendo il match e conquistando il trofeo.

Per Arnaboldi si tratta del quarto titolo ITF della carriera. Il suo nome entra così nell’albo d’oro del torneo bergamasco succedendo a Gianmarco Ferrari, vincitore dell’edizione 2025.

Il percorso verso la finale aveva visto Arnaboldi superare in semifinale Fausto Tabacco con il punteggio di 6-1, 6-4. Nell’altra semifinale Oradini aveva avuto la meglio su Pietro Romeo Scomparin per 6-3, 6-2.

Nel torneo di doppio il successo è andato alla coppia formata da Jacopo Bilardo e Alessandro Ingarao, vincitrice in finale contro Lorenzo Bocchi e Alessio De Bernardis con il punteggio di 6-4, 7-6.