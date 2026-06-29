Lecce, interesse per il portiere olandese Beau Reus: trattative in vista per il colpo a parametro zero

FRANCESCO LOIACONO - l Lecce guarda al mercato dei portieri e mette nel mirino, estremo difensore olandese attualmente in forza al. Il classe olandese ha disputatonell’ultima stagione, attirando l’attenzione del club salentino.

Reus è cresciuto nel vivaio dell’AZ Alkmaar, dove ha completato gran parte della formazione calcistica, passando dalle selezioni Under 17, Under 19 e Under 21 fino alla prima squadra. Nel suo percorso anche esperienze nei settori giovanili del Volendam.

Il contratto del portiere con il Beveren scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato: dal 1° luglio Reus sarà quindi disponibile da svincolato. Una situazione che potrebbe rappresentare un’opportunità per il Lecce, intenzionato a valutarne l’acquisto a titolo definitivo.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo Stefano Trinchera dovrebbe avviare i primi contatti con il giocatore e il suo entourage per provare a portare il portiere olandese in Salento.

Il Lecce prepara così la nuova stagione con l’obiettivo principale di conquistare la salvezza nel prossimo campionato di Serie A, puntando anche sul rafforzamento del reparto arretrato.