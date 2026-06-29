Decaro tiene per sé la delega al Turismo dopo le dimissioni di Starace: “Pugliesi tranquilli, seguo io il settore”

BARI - Il presidente della Regione Puglia,, manterrà personalmente la delega al Turismo dopo le dimissioni dell’assessora. L’annuncio è arrivato a margine di un evento a Lecce, dove il governatore ha rassicurato sul futuro del comparto e spiegato di voler seguire direttamente questa fase di transizione.

«Dico ai pugliesi di stare tranquilli: sono stato il sindaco della città che ha registrato la maggiore crescita del turismo in Italia», ha dichiarato Decaro, richiamando la propria esperienza amministrativa e il lavoro svolto negli anni precedenti nel settore.

Il presidente ha ricordato che tutte le deleghe regionali fanno capo al governatore, che può assegnarle agli assessori pur continuando a occuparsene direttamente. Decaro ha citato, tra gli interventi recenti, la legge sugli affitti brevi e le risorse destinate alla valorizzazione turistica delle aree interne, iniziative portate avanti attraverso una collaborazione tra la presidenza della Regione e la giunta.

Sul futuro dell’assessorato, Decaro ha chiarito che la scelta del nuovo titolare non sarà dettata da equilibri politici o partitici. Nel frattempo è stato nominato il nuovo direttore del dipartimento, mentre la delega resterà nelle mani del presidente.

La decisione definitiva sull’assegnazione dell’incarico arriverà in un secondo momento, seguendo lo stesso percorso adottato per gli altri assessorati della Regione.