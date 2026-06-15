Intimidazioni al sindaco di Ruvo, solidarietà dal presidente del Consiglio regionale Matarrelli

RUVO DI PUGLIA - Solidarietà istituzionale al sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, dopo le intimidazioni subite nei suoi confronti.

A esprimere vicinanza è stato il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, che ha condannato con fermezza il gesto, definendolo un attacco grave alle istituzioni e alla democrazia.

Matarrelli ha sottolineato la “levatura morale” del sindaco Chieco, evidenziando la sua determinazione nel proseguire il proprio impegno amministrativo nonostante le minacce ricevute. Il presidente ha inoltre ribadito la fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto.

Nel messaggio, Matarrelli ha infine assicurato il sostegno del Consiglio regionale agli amministratori locali pugliesi, richiamando la necessità di una risposta unitaria a tutela della legalità e delle istituzioni democratiche.