Torremaggiore, rapina con aggressione nella villa comunale: fermato un 24enne

TORREMAGGIORE - Momenti di violenza nella villa comunale di, dove un uomo sarebbe stato aggredito e ferito al volto dopo una presunta rapina. Idella Compagnia di San Severo hanno sottoposto a fermo un 24enne del posto con l’accusa di rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aggredito si sarebbe presentato successivamente al pronto soccorso con una profonda ferita al volto, raccontando di essere stato colpito dopo aver consegnato circa 200 euro all’aggressore. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno della villa comunale della cittadina del Foggiano.

Le indagini e il fermo

A seguito della segnalazione, i militari hanno immediatamente avviato le ricerche del sospettato. Il giovane è stato rintracciato poco dopo sempre a Torremaggiore, ma alla vista dei Carabinieri avrebbe reagito in modo violento tentando di colpire i militari con una bottiglia di vetro rotta.

Successivamente si sarebbe dato alla fuga a piedi per le strade del centro abitato, prima di essere raggiunto e bloccato dagli stessi militari dopo un breve inseguimento.

L’arresto

Al termine degli accertamenti e delle prime verifiche investigative, il 24enne è stato fermato e arrestato. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.