Tragedia a Castellaneta, ritrovato senza vita il 20enne scomparso: il corpo in fondo alla gravina

CASTELLANETA - Si sono concluse tragicamente le ricerche di, il giovane di 20 anni di Castellaneta di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. Dopo quasi ventiquattro ore di ricerche, il suo corpo è stato rinvenuto in fondo alla gravina.

Le operazioni di ricerca erano state coordinate dai carabinieri con il supporto della Protezione Civile, del Soccorso Alpino e di numerosi volontari che hanno battuto l’area per tutta la notte e la mattinata.

Una svolta nelle ricerche era arrivata con il ritrovamento del cellulare del ragazzo nei pressi della chiesa dell’Assunta, elemento che aveva portato i soccorritori a concentrare gli sforzi in quella zona. Proprio da lì sono ripartite le attività che hanno infine condotto alla drammatica scoperta.

Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella del suicidio, ma al momento non sono state rese note conclusioni ufficiali.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Castellaneta, che nelle ultime ore aveva seguito con apprensione l’evolversi delle ricerche nella speranza di un epilogo diverso.