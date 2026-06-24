Furto nella notte a Bari, colpita la creperia Stacco: ladri via con la cassa

BARI - Ancora un episodio di criminalità ai danni di un’attività commerciale a Bari. Nella notte due malviventi hanno preso di mira, nota creperia situata in piazzale Locchi, nel quartiere San Pasquale, riuscendo a introdursi nel locale e a portare via la cassa.

Secondo quanto denunciato dai titolari, i ladri hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso, agendo in pochi minuti. L’azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini sono state successivamente pubblicate sui social dagli stessi gestori.

Nei filmati si vedono i due uomini uscire dal locale con la cassa sistemata su un mobile dotato di rotelle, spinto lungo il marciapiede con apparente tranquillità. Stando a quanto riferito dai proprietari, circa un’ora dopo i malviventi sarebbero addirittura tornati sul posto per recuperare altri oggetti lasciati durante la fuga, allontanandosi nuovamente senza essere disturbati.

A raccontare l’accaduto sono stati gli stessi titolari attraverso un messaggio pubblicato online: «Proviamo solo rabbia mista a imbarazzo per la pochezza della scena», hanno scritto, ringraziando quanti hanno espresso solidarietà e rassicurando clienti e amici sulle proprie condizioni.

Oltre al danno economico e materiale, nel loro sfogo emerge anche la preoccupazione per una situazione che, secondo i commercianti, colpisce sempre più frequentemente le attività cittadine. «Siamo stanchi di vedere che a Bari lavorare onestamente significa diventare un bersaglio», denunciano, lanciando un appello contro una criminalità che continua a generare insicurezza tra esercenti e imprenditori.

Sull’episodio potrebbero ora essere utili proprio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.