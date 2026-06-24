Puglia e Vietnam, nuove opportunità di collaborazione su tecnologia e innovazione: l’Ambasciatrice Nguyen Phuong Anh in visita a Bari e Brindisi

BARI - Si è conclusa oggi con la visita ala missione in Puglia di, Ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, dedicata al rafforzamento dei rapporti economici, istituzionali e tecnologici tra il territorio pugliese e il Paese asiatico.

Ad accogliere la delegazione vietnamita nella sede di Exprivia è stato il presidente e amministratore delegato Domenico Favuzzi. L’incontro si è sviluppato attraverso un confronto sulle possibili collaborazioni nei settori strategici dell’innovazione digitale, con particolare attenzione a intelligenza artificiale, trasformazione digitale, cybersecurity e sviluppo di soluzioni IT avanzate.

La visita, organizzata con il supporto della Fondazione Italia-Vietnam, ha coinvolto diversi appuntamenti tra Bari e Brindisi, con l’obiettivo di valorizzare le competenze del sistema Puglia e creare nuove occasioni di cooperazione con il Vietnam.

Tra gli appuntamenti principali la tavola rotonda “Italia-Vietnam: connettere regioni e creare partnership”, ospitata il 23 giugno a Palazzo Nervegna di Brindisi e promossa dal Salone Nautico di Puglia, dall’Ambasciata del Vietnam, dalla Fondazione Italia-Vietnam e dall’Ufficio Commerciale del Vietnam, con il patrocinio della Regione Puglia e del Consorzio Nautico Puglia.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali, del mondo imprenditoriale e della ricerca, con interventi del prefetto di Brindisi Guido Aprea, del sindaco Giuseppe Marchionna, del presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli e di esponenti delle associazioni di categoria e dei centri di ricerca.

Nel corso dei lavori sono stati approfonditi i settori considerati prioritari per la collaborazione tra Puglia e Vietnam: nautica, aeronautica, agroindustria, tecnologie digitali ed energie rinnovabili. A margine della giornata è stato inoltre sottoscritto un accordo tra la Fondazione Italia-Vietnam e il Consorzio Nautico.

La delegazione vietnamita ha poi incontrato a Bari diversi rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, tra cui l’assessore regionale Di Sciascio, il sindaco Vito Leccese, il prefetto Francesco Russo, il questore Anino Gargano e il rettore dell’Università degli Studi di Bari Roberto Bellotti. Proprio con l’ateneo barese la Fondazione Italia-Vietnam ha sottoscritto un Memorandum of Understanding (MOU) per favorire la cooperazione.

Al centro degli incontri il modello pugliese della cosiddetta tripla elica dello sviluppo, basato sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e università per promuovere innovazione e crescita sostenibile.

«Queste sono le fondamenta per uno sviluppo sostenibile e rappresentano un’opportunità concreta per le imprese pugliesi di fare business e costruire cooperazione con il Vietnam», ha dichiarato la Cav. Maily Anna Maria Nguyen, presidente della Fondazione Italia-Vietnam e rappresentante di Becamex Group in Italia, Europa, Svizzera e Regno Unito.

Secondo Nguyen, il Vietnam rappresenta un mercato strategico per le imprese pugliesi grazie a una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, una forte crescita economica e un importante investimento nelle competenze tecnologiche: «È la porta d’oro per il Sud-Est asiatico», ha sottolineato.

La missione ha confermato il crescente interesse verso un rapporto tra Puglia e Vietnam fondato su innovazione, ricerca, formazione e nuove opportunità industriali.