Tragedia sulla provinciale 22: 56enne di Altamura muore in un incidente a Laterza
La vittima, classe 1969, era alla guida della propria automobile quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. La vettura è uscita fuori strada, finendo la sua corsa nelle campagne che costeggiano la carreggiata.
L’allarme ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Laterza, gli agenti della Polizia locale e gli operatori sanitari del 118. Nonostante il tempestivo intervento, per l’uomo non è stato possibile fare nulla: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.
I militari stanno ora effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.