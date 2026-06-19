Tragedia sulla provinciale 22: 56enne di Altamura muore in un incidente a Laterza

LATERZA - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 22, nel territorio di Laterza, dove un uomo di 56 anni, originario di Altamura, ha perso la vita in un grave incidente stradale.La vittima, classe 1969, era alla guida della propria automobile quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. La vettura è uscita fuori strada, finendo la sua corsa nelle campagne che costeggiano la carreggiata.L’allarme ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Laterza, gli agenti della Polizia locale e gli operatori sanitari del 118. Nonostante il tempestivo intervento, per l’uomo non è stato possibile fare nulla: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.I militari stanno ora effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.