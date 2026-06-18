Tragico incidente sulla Corato–Trani: muore una 23enne barese

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CORATO - Grave incidente stradale sulla strada provinciale che collega. Il bilancio è di una vittima e un ferito.

A perdere la vita è stata una ragazza barese di 23 anni, che era alla guida di una delle due utilitarie coinvolte nello scontro. Ferito il conducente dell'altro veicolo, soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Andria.

Per la giovane, invece, si sono rivelati inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari intervenuti sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, dopo l'impatto con l'altra automobile, la vettura condotta dalla 23enne sarebbe uscita di strada, andando a schiantarsi contro un muro in cemento.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Corato, che dovrà ricostruire con precisione le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.