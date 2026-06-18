All’Ex Macello di Putignano torna la Notte Taiko: due sere dedicate ai tamburi giapponesi



Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, alle ore 20:30, l’associazione Quelli del Taiko presenta “Raijin, il dio che suona il cielo”



Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, alle ore 20:30, l’Ex Macello di Putignano ospita una nuova edizione di Notte Taiko, il concerto-spettacolo organizzato dall’associazione Quelli del Taiko, realtà attiva sul territorio da oltre dieci anni nella pratica e nella divulgazione del taiko, la disciplina dei tamburi tradizionali giapponesi.L’appuntamento, che si svolge ogni due anni, rappresenta uno dei momenti più importanti del percorso dell’associazione e della scuola stabile che Quelli del Taiko porta avanti all’Ex Macello. Due repliche pensate per accompagnare il pubblico dentro un’esperienza sonora e visiva in cui ritmo, racconto e tradizione si incontrano.



Il titolo dell’edizione 2026 è “Raijin, il dio che suona il cielo”. Al centro dello spettacolo ci sarà infatti la figura di Raijin, divinità giapponese dei tuoni e dei fulmini, raccontata attraverso il suono potente dei tamburi taiko, proiezioni e momenti narrativi.

Il concerto sarà arricchito anche dalla presenza di strumenti tradizionali giapponesi come lo shamisen, liuto a tre corde, e i flauti shinobue e shakuhachi, che contribuiranno a costruire un’atmosfera sospesa tra energia, ascolto e immaginario rituale.



Notte Taiko è uno spettacolo che chiede attenzione, silenzio e presenza. Un evento che porta nel cortile dell’Ex Macello una pratica musicale antica, fisica e collettiva, capace di parlare anche a chi si avvicina per la prima volta alla cultura giapponese.

L’evento si terrà presso l’Ex Macello di Putignano, in Via Santa Caterina da Siena.



I biglietti sono disponibili su DICE, a 15€ a serata:

https://dice.fm/bundles/notte-taiko-2026-6xb8



NOTTE TAIKO 2026

Raijin, il dio che suona il cielo

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026

Ore 20:30

Ex Macello - Putignano (BA)

Via Santa Caterina da Siena



Info evento qui: https://www.facebook.com/events/1749767836050517

https://www.instagram.com/p/DZXzvqqoEzB/