Tragico incidente sulla Noicattaro-Capurso: muore bambina di 4 anni, ferita gravemente la madre

NOICATTARO - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 240, tra, alle porte di Bari. Nel violento impatto ha perso la vita una bambina di appena quattro anni, che viaggiava a bordo di un’auto insieme alla madre di 33 anni.

La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Ferito anche un uomo di 37 anni, trasferito al Di Venere di Bari con un trauma alla gamba sinistra e un trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, lo scontro sarebbe avvenuto tra due vetture e potrebbe essere stato provocato da un sorpasso. L’impatto frontale è stato molto violento e la dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la sequenza dei fatti e chiarire eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione sulla provinciale, con rallentamenti e traffico fortemente condizionato durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.