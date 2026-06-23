Trani, al via il 1° torneo nazionale di tennis Archicup Italgraniti

TRANI - Ci sono tennisti provenienti dalla Lombardia, dalle Marche, dalla Campania ma anche dalla vicina Basilicata e tanti della Puglia. Un momento di sport, condivisione, formazione, promozione del territorio e convivialità. E’ il succo di quello che sta accadendo sui campi in terra rossa dello Sporting Club Trani dove avrà il via il 1° torneo nazionale di tennis Archicup Italgraniti riservato ad architetti provenienti da tutta Italia ed organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della BAT. Ieri pomeriggio la presentazione dell’evento che animerà i campi tranesi sino a sabato 27 giugno giorno delle finali e delle premiazioni. L’evento patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Architetti ha come direttore tecnico del torneo tutta l’esperienza già maturata in passato da Andrea Roselli presidente dell’Ordine degli Architetti PPC BAT.

«Nonostante le inevitabili difficoltà della prima edizione, la macchina organizzativa si è mossa con grande qualità e la risposta è stata importante – ha spiegato l’arch. Andrea Roselli – Abbiamo giocatori provenienti più o meno da tutta Italia. Abbiamo riempito quasi tutti i tabelloni e disputeremo cinque belle categorie tra cui gli open maschile e femminile, il doppio maschile, il doppio misto e l’over 55 maschile. Siamo davvero soddisfatti».

L’evento di lancio alla presenza del Presidente dello Sporting Club Trani Nicola Amoruso che ha ricordato lo stretto rapporto avviato con l’Ordine degli Architetti BAT per un evento che coinvolgerà in pieno le strutture della storica organizzazione sportiva tranese che quest’anno compie 60 anni di attività. L’auspicio per il futuro è che ci sia già una seconda edizione sempre all’interno del Club magari ancora più grande. E poi l’intervento del Brand Manager di Italgraniti Group Sergio Gambarelli che si è detto entusiasta di lanciare questa partnership in un contesto in cui ci sarà anche formazione, confronto, conoscenza e cura dei dettagli. A livello istituzionale la presenza dell’assessore regionale Debora Ciliento che ha portato i saluti di uno dei partner e cioè la Regione Puglia, assieme ai comuni di Trani, Barletta ed Andria, ricordando come il ruolo degli ordini professionali è essenziale soprattutto nella condivisione attraverso anche momenti ludici come potrà esser quello dell’Archicup che diventa anche una straordinaria occasione di promozione del territorio.

«Questo genere di organizzazioni necessitano ovviamente di partner, per cui abbiamo coinvolto ovviamente degli sponsor tecnici che sono legati un po' al mondo degli architetti e dell'architettura – ha ricordato Andrea Roselli - come il title sponsor, Italgraniti, che da subito ci ha messo in una condizione organizzativa ideale. E’ anche particolarmente entusiasta e, se ci saranno altre edizioni, ha già annunciato di voler continuare ad essere title sponsor, quindi significa che le cose le abbiamo fatte bene». Durante la settimana poi ci saranno anche eventi importanti a livello formativo assieme alla tradizionale Festa dell’Architetti prevista per giovedì sera al Lido dello Sporting Club a Trani ed a cui parteciperanno molteplici presidenti di Ordini provenienti da tutta Italia.

Tra i partner dell’evento ci sono anche quelli sociali come la cooperativa Work-Aut Lavoro Autismo: «È una collaborazione che ci riempie di gioia perché sono già due anni che abbiamo questa amicizia speciale con l'ordine degli architetti BAT – ha spiegto Stefania Grimaldi Presidente della Cooperativa Work-Aut - Andrea e gli altri ragazzi della cooperativa come Alessandra o Michele, sono già stati sparring partner in diversi tornei sul territorio a testimonianza di quanto lo sport possa dare davvero a tutti».

Inizio delle gare ogni pomeriggio attorno alle 16 per poi proseguire sino a sera.



