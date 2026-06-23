NTT DATA presenta a Bari la NXT Digital Platform e i nuovi Living Labs

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Il 30 giugno la presentazione del progetto sviluppato con Regione Puglia e Politecnico di Bari. Cinque laboratori per la ricerca e la sperimentazione delle tecnologie emergenti

La Puglia punta a consolidare il proprio ruolo tra i principali poli dell’innovazione digitale del Mediterraneo. Martedì 30 giugno 2026, a partire dalle ore 10, la sede di NTT DATA Italia a Bari ospiterà la presentazione dei nuovi Living Labs, cinque laboratori tecnologici di ultima generazione dedicati alla ricerca, alla progettazione e alla sperimentazione di soluzioni innovative per la trasformazione digitale.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per approfondire NXT Digital Platform, il progetto strategico avviato da NTT DATA nell’ambito del Contratto di Programma sottoscritto con la Regione Puglia e realizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari.

L’obiettivo è rafforzare l’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione attraverso una piattaforma capace di osservare e interpretare l’evoluzione di società, economia e ambiente, supportando processi di trasformazione sostenibile e basati sui dati.

Programma dell’evento

Saluti introduttivi

Ludovico Diaz, CEO di NTT DATA Italia

Interventi istituzionali

Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia
Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo
Umberto Fratino, Rettore del Politecnico di Bari

I nuovi Living Labs rappresentano un’infrastruttura dedicata allo sviluppo di tecnologie avanzate e alla collaborazione tra imprese, università e istituzioni, con l’obiettivo di favorire innovazione, competitività e trasferimento tecnologico sul territorio pugliese.
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