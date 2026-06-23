NTT DATA presenta a Bari la NXT Digital Platform e i nuovi Living Labs
Il 30 giugno la presentazione del progetto sviluppato con Regione Puglia e Politecnico di Bari. Cinque laboratori per la ricerca e la sperimentazione delle tecnologie emergenti
La Puglia punta a consolidare il proprio ruolo tra i principali poli dell’innovazione digitale del Mediterraneo. Martedì 30 giugno 2026, a partire dalle ore 10, la sede di NTT DATA Italia a Bari ospiterà la presentazione dei nuovi Living Labs, cinque laboratori tecnologici di ultima generazione dedicati alla ricerca, alla progettazione e alla sperimentazione di soluzioni innovative per la trasformazione digitale.
L’iniziativa sarà anche l’occasione per approfondire NXT Digital Platform, il progetto strategico avviato da NTT DATA nell’ambito del Contratto di Programma sottoscritto con la Regione Puglia e realizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari.
L’obiettivo è rafforzare l’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione attraverso una piattaforma capace di osservare e interpretare l’evoluzione di società, economia e ambiente, supportando processi di trasformazione sostenibile e basati sui dati.
Programma dell’evento
Saluti introduttiviLudovico Diaz, CEO di NTT DATA Italia
Interventi istituzionali
Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo
Umberto Fratino, Rettore del Politecnico di Bari