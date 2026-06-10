Trani, a Palazzo delle Arti Beltrani si riaccendono i riflettori su “Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia”
Sabato 13 giugno il debutto della V edizione con la travolgente commedia di teatro fisico “Aulularia” della compagnia novarese Teatro del Cuscino. Un classico plautino riletto in chiave contemporanea tra ritmi grotteschi ed echi di Molière e Totò
Torna a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico: “Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia”, prodotto da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani, con il patrocinio gratuito di Unione Italiana Libero Teatro. La storica rassegna, che valorizza l'incantevole spazio open air del centro culturale polifunzionale della Città di Trani, riparte sotto il segno della grande drammaturgia nazionale all'interno della programmazione della decima e prestigiosa stagione artistica.
Il cartellone teatrale, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni, appassionerà con pièce scelte dopo un'accurata selezione di numerosi spettacoli di compagnie che, da tutta Italia, hanno partecipato al bando per la rassegna nazionale, il cui spettacolo migliore, votato dal pubblico nel momento della messa in scena, anche quest’anno riceverà il prestigioso premio dedicato a Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001). Macchia, insigne studioso e scrittore, è uno dei critici italiani più importanti del Novecento. Fu Trani a dargli i natali nel 1912, per poi trasferirsi a Roma con la famiglia nel 1923. Figura di spicco nel campo della critica letteraria, Macchia ha dedicato la sua vita allo studio della letteratura e del teatro. Al grande critico e letterato che ha contribuito significativamente al panorama culturale italiano e internazionale il direttore artistico della stagione di Palazzo Beltrani Niki Battaglia ha inteso, ormai più di cinque anni fa, dedicare il premio nazionale, legandolo al cartellone teatrale di Corte “Davide Santorsola” per non dimenticare uno dei tranesi più illustri della storia della città.
Il primo appuntamento della V edizione, in cartellone sabato 13 giugno (porta ore 20:30, inizio ore 21:00), vedrà sul palcoscenico la compagnia Teatro del Cuscino di Novara con lo spettacolo “Aulularia” da Plauto, firmato dalla regia di Robi Lombardi.
Definito come una travolgente commedia di teatro fisico, lo spettacolo propone lo stravolgimento di un grande classico della letteratura antica, riproposto in tutta la sua graffiante attualità. Una rilettura dallo sguardo contemporaneo, ironico e pungente, che si muove abilmente tra le raffinate suggestioni alla Molière e l’inconfondibile, surreale spirito di Totò.
La trama ruota attorno alla figura di Euclione, che nella messinscena diventa un barone in declino, ossessionato dal possesso e in perenne conflitto con il figlio Cleante, con la gente del paese e con un bizzarro e surreale consiglio comunale. A innescare la girandola comica e le atmosfere grottesche è un irresistibile equivoco amoroso: sia il padre che il figlio sono infatti innamorati della stessa donna, Marianna. Il barone si prepara ad affrontare il proprio matrimonio del tutto ignaro della relazione sotterranea tra la sua innamorata e il giovane Cleante.
Vero e proprio motore e anima pulsante dello spettacolo è il Coro, che dà corpo e voce alle ossessioni interiori dei personaggi, arricchendo la vicenda e amplificandone il ritmo scenico e le emozioni. A dare vita ai personaggi sul palco, un cast dinamico e affiatato composto da Francesco Daglia, Marianna Marangon, Lorenzo Cinosi, Andrea Boraso, Irene Colombo, Giulia Miglietti e Tommaso Gatti.
La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia, in collaborazione con prestigiosi partner del territorio (tra cui i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli) e la media partner di Radio Selene.
I biglietti per lo spettacolo “Aulularia”: poltronissima numerata: 15,00 euro (ridotto Soci Partner: € 12,00); posto non numerato: 12,00 euro (ridotto soci partner 10,00 euro) sono acquistabili su vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/teatro-a-corte-aulularia/295709
Il cartellone di “Teatro a Corte” proseguirà per tutto il mese di giugno e luglio con altri tre appuntamenti di grande richiamo: sabato 27 giugno “Patatrak”: uno spettacolare e travolgente show di improvvisazione teatrale messo in scena dalla compagnia Teatro Irregolare di Bari; sabato 11 luglio “Venerdì 17-Due preti di troppo”: una delicata ed emozionante produzione firmata dalla compagnia Camomilla a Colazione di Visciano (NA); sabato 25 luglio “Gran Varietà”, ultimo spettacolo, fuori concorso, a cura della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani: una serata speciale e multiforme caratterizzata da un susseguirsi ritmico di esibizioni, canzoni, poesie e intrattenimento d'altri tempi.
Per consentire al pubblico di godere dell'intera rassegna, Palazzo delle Arti Beltrani ha attivato una vantaggiosa formula di abbonamento per i 4 eventi di teatro amatoriale al costo complessivo bloccato di € 40,00 (anziché € 60,00, con un costo effettivo di soli € 10,00 ad evento). La sottoscrizione dell'abbonamento garantisce importanti vantaggi esclusivi: posto in poltronissima numerata riservato direttamente su pianta al momento dell'acquisto, nessuna fila all'ingresso durante le serate di spettacolo, un considerevole risparmio economico rispetto all'acquisto dei singoli biglietti.
È possibile sottoscrivere gli abbonamenti per fruire del cartellone 2026 con varie possibilità: abbonamento socio “Gold”: 500,00 euro a persona con poltrona riservata e ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l’anno fino al 31 dicembre 2026; abbonamento “Teatro a Corte” (4 spettacoli teatrali) a 40,00 euro: tutti gli abbonamenti danno diritto al posto riservato e sono acquistabili esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani. I biglietti per i singoli eventi oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.
Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
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