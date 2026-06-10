Monopoli-Fasano, avviato il trasferimento dei pazienti nel nuovo ospedale

MONOPOLI - È entrata nel vivo la fase operativa del cosiddetto “trasloco della sanità” verso il nuovo ospedale Monopoli-Fasano, con l’avvio ufficiale del trasferimento dei pazienti dalle unità operative non intensive.

A partire da oggi, 10 giugno, la ASL Bari ha dato il via alle operazioni di spostamento dall’ospedale Ospedale San Giacomo di Monopoli verso la nuova struttura situata in contrada Lamalunga–Sant’Antonio d’Ascula.

Trasferimenti con ambulanze dedicate e percorsi pianificati

Il trasferimento dei pazienti avviene attraverso ambulanze dedicate, con percorsi studiati dalla direzione strategica sanitaria in collaborazione con la Polizia Locale di Monopoli, al fine di garantire la massima sicurezza e continuità assistenziale durante le operazioni.

È prevista inoltre la presenza costante della Protezione Civile dalle 8:00 alle 22:00 sia presso il vecchio presidio sia nella nuova struttura ospedaliera, per supportare la gestione logistica e l’assistenza ai pazienti e agli operatori sanitari.

Un passaggio strategico per la sanità del territorio

Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti per la rete sanitaria del sud-est barese, con l’obiettivo di accorpare e potenziare i servizi ospedalieri oggi distribuiti su più strutture.

La fase di trasferimento proseguirà per step successivi, interessando progressivamente le diverse unità operative fino al completo spostamento delle attività.

Presenza istituzionale

Nella mattinata odierna è stata registrata anche la presenza del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha seguito da vicino l’avvio delle operazioni, sottolineando l’importanza del progetto per il rafforzamento della sanità territoriale.

Il passaggio al nuovo ospedale segna così un momento chiave nella riorganizzazione dell’assistenza sanitaria nell’area tra Monopoli e Fasano.