Trasporto pubblico ospedale Monopoli - Fasano. La Ghezza (M5S): “A Polignano è possibile acquistare fisicamente i biglietti”

BARI - “Con l’attivazione del servizio di trasporto pubblico da Polignano per il nuovo ospedale Monopoli - Fasano, avvenuta nei giorni scorsi, diversi utenti mi hanno segnalato difficoltà nell’acquistare fisicamente i biglietti, essendo possibile acquistarli solo online o direttamente a bordo mediante carta elettronica. Mi sono interfacciata con gli uffici della Città Metropolitana di Bari per segnalare la situazione e voglio comunicare che da ieri è attiva la possibilità di acquistare i biglietti dall’agenzia Mimmo World Travel, per ora online e presto anche cartacei. Successivamente ci saranno anche altri punti vendita”. Lo annuncia la capogruppo del M5S Maria La Ghezza.“Garantire il trasporto pubblico - conclude La Ghezza - per lavoratori, pazienti, famiglie e cittadini che hanno bisogno di raggiungere il nuovo presidio sanitario è una priorità. Investire sulla mobilità pubblica e sul diritto alla salute è fondamentale per far crescere la nostra regione”.