Vacanze da record, nel Salento una settimana in tenda costa 238mila euro: l’indagine del Codacons

ROMA - L’estate 2026 porta con sé prezzi da capogiro per chi sceglie di trascorrere le vacanze in alcune delle località più richieste d’Italia. A denunciarlo è il Codacons, che ha realizzato un’indagine sui listini delle strutture ricettive presenti sul portale Booking.com per la settimana centrale di agosto, dal 14 al 21 agosto.

Secondo l’associazione dei consumatori, in alcuni casi il costo di un soggiorno per due persone raggiunge cifre tali da equivalere al prezzo di acquisto di un appartamento, mentre alcuni biglietti aerei per destinazioni esotiche superano il valore medio di un’auto utilitaria.

A guidare la classifica dei prezzi più elevati è Firenze, dove un appartamento nel centro storico viene proposto a 297.714 euro per una settimana, scegliendo l’opzione con rimborso in caso di cancellazione entro il 31 luglio.

Al secondo posto si colloca il Salento con un’offerta che ha attirato particolare attenzione. A Ceglie Messapica, infatti, una settimana di soggiorno per due persone viene proposta a 238mila euro, cifra già scontata del 20% rispetto al prezzo iniziale di 297.500 euro. La particolarità dell’annuncio è che l’alloggio non riguarda un trullo storico o una struttura di lusso, ma una tenda dotata di bagno privato con doccia, asciugacapelli e due letti.

Sul terzo gradino del podio si trova Roma, dove per un appartamento nel quartiere Trastevere si arriva a spendere 196.134 euro nella stessa settimana di agosto.

Anche le località di montagna e lago registrano cifre considerevoli. A Ponte di Legno, in Val Camonica, un appartamento con una camera da letto e un bagno viene offerto a 166.400 euro, cifra analoga a quella richiesta per una villa con piscina a Barcuzzi, sul lago di Garda.

Prezzi comunque elevati anche a Cortina d’Ampezzo, dove una casa con due camere da letto costa oltre 119mila euro, mentre a Capri si sfiorano i 98mila euro per una settimana. Servono invece circa 92.500 euro per una villa con piscina a Lenno, sul lago di Como, e 85mila euro per una struttura a Posada, in Sardegna.

Accanto alle offerte da record, il Codacons evidenzia anche le sistemazioni più economiche disponibili nello stesso periodo. Tra queste spicca Segrate, in provincia di Milano, dove un appartamento per due persone costa 149 euro per una settimana. A Catania si spendono 203 euro, mentre servono 214 euro per una camera matrimoniale a Pietralunga, in Umbria. I prezzi salgono leggermente a Benevento, con 221 euro, e a Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, con 223 euro.

L’indagine si estende anche al trasporto aereo. Per raggiungere alcune delle destinazioni più remote del pianeta partendo dall’Italia, il costo dei biglietti può superare i 20mila euro. Un volo andata e ritorno in classe economica da Roma verso la Repubblica di Vanuatu arriva infatti a costare fino a 21.373 euro. Per raggiungere Apia, nelle Samoa, si possono spendere fino a 18.500 euro, mentre per le Isole Salomone e Tonga il costo supera i 17mila euro. Per le Isole Figi si arriva invece a circa 16.400 euro.

Numeri che, secondo il Codacons, rappresentano gli eccessi di un mercato turistico sempre più orientato a dinamiche di domanda e offerta che, soprattutto nei periodi di alta stagione, possono generare tariffe particolarmente elevate.