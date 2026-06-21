Bari, nasce il Comitato di Garanzia e Trasparenza: undici personalità vigileranno sul futuro della SSC Bari

BARI - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ufficializzato la composizione del Comitato di Garanzia e Trasparenza, l’organismo incaricato di accompagnare il percorso di superamento della multiproprietà della SSC Bari e di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla proprietà del club nei confronti della città.

L’iniziativa nasce dopo gli impegni formalmente assunti dal presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis, che ha annunciato l’avvio di un percorso finalizzato al superamento della multiproprietà attraverso la ricerca di una nuova compagine societaria, l’attivazione di attività di advisory e l’ingresso di un nuovo management.

Per seguire l’evoluzione di questo processo e garantire ai tifosi e alla comunità cittadina la massima trasparenza, l’amministrazione comunale ha individuato un Comitato composto da undici personalità scelte per autorevolezza, competenza e rappresentatività sociale.

L’organismo opererà in piena autonomia rispetto al Comune di Bari, alla SSC Bari e alla proprietà del club, con il compito di monitorare l’attuazione degli impegni assunti e informare costantemente la città sugli sviluppi del percorso intrapreso.

Del Comitato fanno parte Francesco Cassano, ex presidente della Corte d’Appello di Bari, Antonello Valentini, giornalista ed ex direttore generale della FIGC, Umberto Fratino, rettore del Politecnico di Bari, Nicola Favia, avvocato e dirigente arbitrale, don Angelo Cassano, referente regionale di Libera Puglia, Gaetano Sassanelli, avvocato penalista, Vincenzo Vito Chionna, professore ordinario di Diritto Commerciale e avvocato, Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, Isabella Cardone, commercialista e dirigente sportiva, Giuseppe Catalano, Company Secretary di Assicurazioni Generali, e Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista sportivo.

Gli uffici comunali garantiranno il supporto logistico e organizzativo necessario al funzionamento dell’organismo, senza interferire con l’autonomia delle valutazioni e delle attività del Comitato.

L’organismo si doterà inoltre di un regolamento interno che disciplinerà modalità operative e funzionamento, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, responsabilità e trasparenza.

«Desidero rivolgere a ciascun componente del Comitato il mio più sincero ringraziamento per aver accolto questo invito mettendo a disposizione della città, a titolo completamente gratuito, il proprio tempo, la propria esperienza e la propria autorevolezza», ha dichiarato il sindaco Vito Leccese.

«Abbiamo scelto persone di riconosciuta indipendenza e credibilità affinché possano accompagnare questo percorso con la massima autorevolezza, nell’interesse esclusivo di Bari e dei colori biancorossi. Il loro compito sarà quello di verificare e informare la città sull’attuazione degli impegni assunti dalla proprietà, contribuendo a costruire un percorso improntato alla trasparenza e al rispetto della città», ha concluso il primo cittadino.

Il Comitato rappresenterà dunque un punto di riferimento per la città e per i tifosi biancorossi durante una fase considerata cruciale per il futuro societario del Bari.