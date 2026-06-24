Bari, Londra Gatwick e Nizza raggiungibili anche d’inverno: easyJet estende i collegamenti nella stagione 2026

Bari rafforza i collegamenti internazionali anche nei mesi invernali. Per la prima volta, infatti, easyJet ha annunciato l’estensione dei voli da Bari verso Londra Gatwick e Nizza anche per la stagione Winter 2026.

I due collegamenti saranno operativi con doppia frequenza settimanale: il volo per Nizza sarà disponibile il mercoledì e il sabato, mentre quello per Londra Gatwick il martedì e il sabato.

L’iniziativa rientra negli accordi previsti dal Protocollo d’Intesa tra Aeroporti di Puglia e Comune di Bari, un progetto che punta a utilizzare una parte delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno per sostenere la promozione turistica e favorire la destagionalizzazione dei flussi.

Vasile: “Risultato importante per il territorio”

“L’estensione di queste rotte anche al periodo invernale rappresenta un risultato di grande significato per il nostro territorio e testimonia come il percorso di destagionalizzazione dell’offerta stia producendo risultati tangibili”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile.

Secondo Vasile, la continuità dei collegamenti durante tutto l’anno consentirà alla Puglia di attrarre visitatori anche fuori stagione, intercettando una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche e sostenibili.

L’estensione delle rotte porterà benefici anche al sistema economico locale, sostenendo occupazione e investimenti e contribuendo a distribuire i flussi turistici in modo più equilibrato nell’arco dell’anno.

“Grazie a questa operazione tanti pugliesi che vivono in Francia e in Inghilterra potranno tornare a casa più facilmente anche nei mesi invernali”, ha aggiunto Vasile, ringraziando il Comune di Bari, la Regione Puglia e easyJet per la collaborazione.

Leccese: “Siamo i primi in Puglia a utilizzare la tassa di soggiorno per migliorare i collegamenti”

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha sottolineato il carattere innovativo dell’accordo.

“Siamo i primi in Puglia a sperimentare l’utilizzo di una parte del gettito della tassa di soggiorno per migliorare i nostri collegamenti aerei”, ha spiegato, evidenziando il doppio obiettivo dell’iniziativa: prolungare la stagione turistica e offrire nuove opportunità di mobilità internazionale ai cittadini baresi.

easyJet: “La Puglia cresce nel nostro network”

Soddisfazione anche da parte di easyJet. Il Country Manager Italia Lorenzo Lagorio ha evidenziato come l’estensione dei collegamenti confermi il crescente interesse della Puglia all’interno della rete della compagnia.

“Con queste novità vogliamo offrire ai passeggeri pugliesi collegamenti internazionali comodi e diretti verso due destinazioni strategiche in Europa, ma anche continuare a sostenere i flussi verso il territorio pugliese oltre i mesi estivi”, ha dichiarato.

L’obiettivo dichiarato è consolidare una connettività stabile durante tutto l’anno, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia regionale.

Con l’estensione dei voli verso Londra Gatwick e Nizza, l’aeroporto di Bari punta dunque a rafforzare il proprio ruolo di porta d’accesso internazionale alla Puglia anche nella stagione invernale.