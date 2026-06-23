Lecce, Rares Burnete confermato per la prossima stagione di Serie A

FRANCESCO LOIACONO - L’attaccante rumeno Rares Burnete sarà ancora un giocatore del Lecce nel prossimo campionato di Serie A. Dopo l’esperienza in prestito alla Juve Stabia in Serie B nella scorsa stagione, il classe rumeno tornerà a disposizione del club salentino.

Con la maglia della squadra campana Burnete ha disputato 27 partite, maturando esperienza importante in vista del ritorno a Lecce. Il suo percorso calcistico comprende le esperienze nel settore giovanile del Lecce Primavera e dell’Under 19, oltre ai trascorsi nel Coltea Under 19, nel Brasov e nell’Academia Hagi.

L’attaccante vanta anche un percorso nelle nazionali giovanili rumene: è stato titolare in 12 gare con la Romania Under 21 e ha collezionato 5 presenze con la Romania Under 20.

Il contratto di Burnete con il Lecce è valido fino al 30 giugno 2029. Dopo le vacanze estive, il giocatore rientrerà a Lecce a luglio per iniziare la preparazione in vista del ritiro precampionato e sarà a disposizione della squadra da agosto.

Per il prossimo campionato di Serie A l’obiettivo principale del Lecce sarà conquistare la salvezza, puntando anche sulla crescita dei giovani talenti presenti in rosa.