Wizz Air punta sulla Puglia: estate 2026 da record tra Bari e Brindisi

BARI – Wizz Air rafforza la propria presenza in Puglia e annuncia il più ampio operativo estivo mai programmato dagli aeroporti di Bari e Brindisi. La novità è stata presentata nel corso di un incontro con i media organizzato insieme ad Aeroporti di Puglia, confermando il ruolo strategico della regione all’interno del network della compagnia aerea.Per la Summer Season 2026 il vettore metterà in vendita oltre 905 mila posti da e verso i due scali pugliesi, con una crescita della capacità del 15% rispetto all’estate 2025 su Bari e una programmazione senza precedenti per Brindisi. Complessivamente saranno operati 14 collegamenti internazionali verso 7 Paesi, per un totale di 69 frequenze settimanali, di cui 60 da Bari e 9 da Brindisi.Presente in Puglia dal 2010, Wizz Air ha trasportato in quasi sedici anni oltre 7,8 milioni di passeggeri, contribuendo allo sviluppo della connettività internazionale della regione e alla crescita dei flussi turistici. Per il 2026 la compagnia prevede una capacità complessiva superiore a 1,3 milioni di posti sui due aeroporti pugliesi.Bari, 11 rotte internazionali e oltre 797 mila posti disponibiliL’Aeroporto Internazionale Karol Wojtyła di Bari si conferma il principale hub pugliese della compagnia. Qui Wizz Air, che detiene una quota di mercato del 12,1%, opererà nell’estate 2026 undici collegamenti internazionali verso sette Paesi europei, mettendo a disposizione oltre 797 mila posti, in aumento di oltre 107 mila unità rispetto all’estate precedente.Tra le novità spicca il nuovo collegamento con Skopje, che si aggiunge a una rete consolidata che comprende Tirana, Erevan, Sofia, Budapest, Breslavia, Varsavia, Bucarest, Cluj-Napoca, Craiova e Timisoara.Il network da Bari è stato progettato per offrire un’ampia gamma di opportunità di viaggio verso alcune delle destinazioni più dinamiche dell’Europa orientale e del Mediterraneo. La nuova rotta per Skopje sarà operata quattro volte a settimana, mentre Tirana e Bucarest continueranno a beneficiare di collegamenti quotidiani con fino a due voli al giorno. Confermati inoltre i collegamenti con Erevan, Sofia, Budapest, Breslavia, Varsavia, Cluj-Napoca, Craiova e Timisoara.Dall’avvio delle operazioni nel 2010, Wizz Air ha trasportato oltre 7,3 milioni di passeggeri da e per Bari. Per il solo 2026 la capacità prevista raggiungerà 1,2 milioni di posti, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente.Brindisi cresce con tre nuove rotte internazionaliImportante anche l’espansione sull’Aeroporto del Salento di Brindisi, dove la compagnia è presente dal 2020. Per la prima volta l’operativo estivo comprenderà tre collegamenti internazionali, tutti esclusivi e operati unicamente da Wizz Air.I nuovi collegamenti consentiranno di raggiungere Katowice, Varsavia e Bucarest con frequenze distribuite durante l’intera settimana, rafforzando la connettività tra il Salento e alcuni dei principali mercati dell’Europa centro-orientale.La capacità complessiva supererà i 108 mila posti durante la stagione estiva, mentre sull’intero 2026 verranno messi a disposizione circa 145 mila posti, con una crescita del 2.836% rispetto al 2025.Dal debutto delle operazioni a Brindisi, il vettore ha trasportato oltre 500 mila passeggeri, contribuendo al rafforzamento dei collegamenti tra la Puglia e alcune delle destinazioni europee più richieste.Wizz Air: “La Puglia è sempre più centrale nella nostra strategia”«Continuiamo a guardare con grande convinzione al potenziale della Puglia e al ruolo centrale che gli aeroporti di Bari e Brindisi svolgono come porte d’accesso strategiche verso l’Europa», ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.Secondo il manager, il nuovo operativo rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della presenza della compagnia nella regione e nel rafforzamento della connettività internazionale, grazie anche alla collaborazione con Aeroporti di Puglia.Aeroporti di Puglia: “Una partnership che genera sviluppo”Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.«Da oltre quindici anni Wizz Air continua a credere nel potenziale della Puglia e a investire nel nostro territorio. Il network sviluppato collega la regione a destinazioni storicamente, culturalmente ed economicamente vicine alla Puglia e crea le condizioni per sostenere la crescita del turismo e dell’economia locale».Vasile ha inoltre sottolineato il valore strategico dello sviluppo di Brindisi, che oggi può contare su tre collegamenti internazionali in grado di favorire l’incremento dei flussi turistici in ingresso da mercati ad alto potenziale.Una crescita che conferma il peso dell’Italia nel network Wizz AirL’espansione in Puglia si inserisce in un quadro di crescita complessiva della compagnia nel mercato italiano. Nel 2025 Wizz Air ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un indice di affidabilità del 99,6%.Con una flotta di 44 aeromobili basati nel Paese, la compagnia punta a offrire oltre 32 milioni di posti nel 2026. Oggi opera 310 rotte verso 33 Paesi, serve 26 aeroporti italiani e dispone di sette basi operative – Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia – confermandosi la seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, con una quota del 12%.