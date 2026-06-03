Women For Progress 2026, a Leuca la finale internazionale delle idee che cambiano il mondo

SANTA MARIA DI LEUCA – Dopo il successo di Chef for Progress, che ha celebrato l’incontro tra culture attraverso la gastronomia internazionale, l’undicesima edizione di Women for Progress – Donne a sostegno del mondo entra nel vivo con l’evento più atteso della manifestazione.

Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 21, il Messapia Hotel & Resort di Santa Maria di Leuca ospiterà la finale di Miss Progress International 2026, appuntamento che mette al centro l’impegno sociale, ambientale e umanitario delle partecipanti provenienti da numerosi Paesi del mondo.

Le candidate, definite “Ambasciatrici del Progresso”, presenteranno davanti alla giuria i propri progetti dedicati ai temi della salute, della tutela ambientale e dei diritti umani, ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Saranno la qualità, la concretezza e la sostenibilità delle proposte a determinare l’assegnazione del titolo internazionale.

A differenza dei tradizionali concorsi di bellezza, Women for Progress premia infatti la capacità di sviluppare idee innovative e realizzabili in grado di produrre benefici concreti per le comunità. La vincitrice sarà chiamata a trasformare il proprio progetto in una realtà operativa nell’arco dell’anno successivo, per poi presentarne i risultati nell’edizione seguente della manifestazione.

«Women for Progress è un format internazionale che porta in Puglia giovani donne da tutto il mondo con idee e proposte concrete», spiega Giuseppina Nobile, presidente dell’associazione culturale In Progress di Taranto, organizzatrice dell’evento. «Non si tratta di progetti teorici: le candidate presentano lavori capaci di incidere realmente sulla vita delle persone. Inoltre, la manifestazione rappresenta un’importante opportunità di promozione territoriale, consentendo alle partecipanti di conoscere il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della nostra regione».

Ospite della serata sarà Khrystma Siberth, vincitrice dell’edizione 2025. La giovane brasiliana si è distinta grazie al progetto Aguaì, che ha permesso di realizzare un sistema ecosostenibile per l’approvvigionamento di acqua potabile nella comunità di Vila Princesa, nello Stato di Rondônia, migliorando le condizioni di vita di circa 400 famiglie.

La finale sarà trasmessa in diretta streaming e decreterà la nuova Miss Progress International, chiamata a raccogliere il testimone della vincitrice uscente e a trasformare la propria idea in un intervento concreto e duraturo.

Organizzata dall’associazione culturale In Progress di Taranto, la manifestazione gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del sostegno morale del Presidente della Repubblica, dei patrocini del Ministero del Turismo, del Comune di Nardò e del Comune di Castrignano del Capo, oltre alla partnership dell’Università degli Studi di Bari.

Un appuntamento che conferma la Puglia come crocevia internazionale di dialogo, innovazione sociale e valorizzazione del talento femminile, mettendo al centro progetti capaci di generare un impatto positivo sulle comunità e sul futuro del pianeta.