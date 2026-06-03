IKEA Bari, giugno è il mese della polpetta: torna il Chupa-Chups al gusto meatball e arriva l’“All You Can Eat”

– Da semplice visita per acquistare mobili a esperienza gastronomica: a giugno lo storetrasforma la pausa ristorante in un evento dedicato alla sua iconica polpetta svedese.

L’iniziativa prende il via venerdì 5 giugno con il ritorno, in edizione limitata, del Chupa-Chups ispirato al gusto meatball, un lecca-lecca speciale che richiama il sapore delle celebri polpette IKEA. Il prodotto sarà disponibile per una sola giornata all’interno del punto vendita barese, come apertura simbolica di un intero mese di attività tematiche.

Dopo una consumazione presso ristorante, bistrot o bar IKEA, i clienti potranno partecipare a un gioco esperienziale: una ruota colorata determinerà il gusto da assaggiare, svelato attraverso gli scomparti di una speciale struttura ispirata al sistema espositivo KALLAX. In palio due varianti: il classico gusto fragola oppure la versione “meatball”, ispirata alle celebri polpette svedesi.

Per tutti i venerdì del mese, IKEA Bari propone inoltre l’iniziativa All You Can Eat Polpette, un format dedicato alla ristorazione interna.

I clienti potranno ordinare una prima porzione da otto polpette dello stesso tipo, scegliendo tra:

Un format tra food e intrattenimento

Il piatto sarà servito con contorni tradizionali come purè e salse tipiche (tra cui confettura ai mirtilli e salsa alla panna). Sarà possibile richiedere ulteriori porzioni fino all’orario di chiusura del ristorante.

L’iniziativa punta a valorizzare l’esperienza gastronomica all’interno dei punti vendita IKEA, trasformando il ristorante in uno spazio di socialità e intrattenimento, dove il cibo diventa parte integrante della visita.

Il mese della polpetta si inserisce così nella strategia del brand di rafforzare il legame tra shopping, esperienza e ristorazione, giocando sull’elemento più iconico della sua offerta food: le polpette svedesi.