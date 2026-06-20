WTA 125 Brescia, Sobolieva vola in semifinale: eliminata Mintegi Del Olmo

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue lo spettacolo del torneo WTA 125 di Brescia, dove sono stati definiti i primi verdetti dei quarti di finale del singolare e del doppio.

Nel tabellone principale, l’ucraina Anastasiia Sobolieva ha conquistato la semifinale superando la spagnola Ane Mintegi Del Olmo con il punteggio di 7-6, 6-3. Il primo set è stato caratterizzato da grande equilibrio, con le due giocatrici capaci di mantenere i rispettivi turni di servizio fino al 6-6. Nel tie-break, però, Sobolieva ha fatto la differenza grazie a un servizio particolarmente efficace, riuscendo a prendere il controllo degli scambi decisivi.

Nel secondo parziale l’ucraina ha alzato ulteriormente il livello del proprio gioco, sfruttando la solidità del rovescio e la velocità dei colpi da fondo campo per chiudere il match e staccare il pass per la semifinale.

Negli altri incontri dei quarti, la bulgara Elizara Yaneva ha rimontato la georgiana Ekaterine Gorgodze, imponendosi 2-6, 6-1, 6-2 dopo aver perso il primo set. Vittoria netta anche per la cinese Xiyu Wang, che ha dominato l’argentina Luisina Giovannini con un convincente 6-2, 6-1.

Doppio, Ciric Bagaric e Fossa Huergo in semifinale

Nel torneo di doppio, la croata Lucija Ciric Bagaric e l’argentina Nicole Fossa Huergo hanno conquistato la semifinale al termine di una sfida combattutissima contro le australiane Gabriella Da Silva Fick e Tenika McGiffin. Dopo aver perso il primo set 3-6, la coppia croato-argentina ha reagito vincendo il secondo parziale 7-5 e imponendosi poi al super tie-break per 12-10.

Accesso alle semifinali anche per le slovene Dalila Jakupovic e Nika Radisic, che hanno superato con autorità l’americana Rasheeda McAdoo e la francese Carole Monnet con il punteggio di 6-2, 6-2.

Il torneo bresciano entra così nella sua fase decisiva, con le semifinali che promettono spettacolo e sfide di alto livello.