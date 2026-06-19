Salento in fiamme: incendi ad Andrano e Punta Prosciutto, bruciati oltre 40 ettari di vegetazione

LECCE - Un nuovo pomeriggio segnato dagli incendi nel Salento. Due vasti roghi hanno interessato diverse aree naturali, alimentati dal forte vento di tramontana e rendendo necessario l’intervento dei mezzi aerei e delle squadre di soccorso.

L’incendio più esteso si è sviluppato ad Andrano, nelle vicinanze della cala della Grotta Azzurra e in prossimità di Tricase Porto. Le fiamme hanno coinvolto un’area boschiva di oltre 40 ettari, mettendo a dura prova le operazioni di spegnimento.

A causa dell’intensità del rogo e delle condizioni meteo, è stato richiesto l’intervento di un Canadair, impegnato in numerosi lanci d’acqua per riuscire a contenere l’avanzata delle fiamme. L’area resterà sotto osservazione per tutta la notte da parte della Protezione Civile, impegnata nelle attività di monitoraggio e controllo di eventuali nuovi focolai.

La zona, inoltre, era già stata interessata da un incendio nelle scorse settimane, circostanza che ha aumentato l’attenzione degli operatori sul possibile rischio di nuovi episodi.

Un altro incendio di vaste proporzioni ha colpito Punta Prosciutto, sul litorale occidentale di Porto Cesareo. In questo caso le fiamme hanno interessato un’ampia area di macchia mediterranea a ridosso del Bosco dell’Arneo, all’interno di una Riserva naturale già coinvolta in precedenti roghi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

Resta alta l’attenzione sul territorio salentino, dove il caldo, il vento e la presenza di vaste aree di vegetazione secca continuano a favorire il propagarsi degli incendi.