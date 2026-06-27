WTA Eastbourne, Maria e Keys in finale: doppio ritiro nelle semifinali
FRANCESCO LOIACONO - Saranno Tatjana Maria e Madison Keys a contendersi il titolo del torneo WTA 250 di Eastbourne, appuntamento sulla erba inglese in preparazione al torneo di Wimbledon.
Nella prima semifinale la tedesca Tatjana Maria ha superato la lettone Jelena Ostapenko, che è stata costretta al ritiro nel secondo set a causa di un problema muscolare. Dopo un primo parziale dominato dalla tennista tedesca, vinto per 6-1, Ostapenko ha abbandonato la sfida quando il punteggio del secondo set era sul 2-1 in suo favore.
Maria conquista così l’accesso alla finale.
Nella seconda semifinale anche la sfida tra Madison Keys e la croata Petra Marcinko si è conclusa anticipatamente per un infortunio. La statunitense aveva vinto il primo set con un netto 6-1, prima del ritiro della giovane croata, fermata da un problema muscolare prima dell’inizio del secondo parziale.
Keys approda dunque in finale.
Doppio: Dobrowski-Stefani e Maleckova-Skoch in finale
Nel torneo di doppio femminile hanno conquistato un posto in finale la coppia formata dalla canadese Gabriela Dobrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani, vittoriosa per 6-3, 6-4 contro la statunitense Asia Muhammad e l’ungherese Fanny Stollar.
Nella seconda semifinale successo delle ceche Jesika Maleckova e Miriam Skoch, che hanno battuto la coppia composta dall’olandese Isabelle Haverlag e dalla britannica Maia Lumsden con il punteggio di 7-6, 6-4.
Le finali assegneranno dunque i titoli dell’edizione 2026 del torneo londinese su erba.