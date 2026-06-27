WTA Eastbourne, Maria e Keys in finale: doppio ritiro nelle semifinali

FRANCESCO LOIACONO - Sarannoa contendersi il titolo del torneo, appuntamento sulla erba inglese in preparazione al torneo di Wimbledon.

Nella prima semifinale la tedesca Tatjana Maria ha superato la lettone Jelena Ostapenko, che è stata costretta al ritiro nel secondo set a causa di un problema muscolare. Dopo un primo parziale dominato dalla tennista tedesca, vinto per 6-1, Ostapenko ha abbandonato la sfida quando il punteggio del secondo set era sul 2-1 in suo favore.

Maria conquista così l’accesso alla finale.

Nella seconda semifinale anche la sfida tra Madison Keys e la croata Petra Marcinko si è conclusa anticipatamente per un infortunio. La statunitense aveva vinto il primo set con un netto 6-1, prima del ritiro della giovane croata, fermata da un problema muscolare prima dell’inizio del secondo parziale.

Keys approda dunque in finale.

Doppio: Dobrowski-Stefani e Maleckova-Skoch in finale

Nel torneo di doppio femminile hanno conquistato un posto in finale la coppia formata dalla canadese Gabriela Dobrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani, vittoriosa per 6-3, 6-4 contro la statunitense Asia Muhammad e l’ungherese Fanny Stollar.

Nella seconda semifinale successo delle ceche Jesika Maleckova e Miriam Skoch, che hanno battuto la coppia composta dall’olandese Isabelle Haverlag e dalla britannica Maia Lumsden con il punteggio di 7-6, 6-4.

Le finali assegneranno dunque i titoli dell’edizione 2026 del torneo londinese su erba.