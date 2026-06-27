Lecce, interesse per Emmanuel Addai: il ghanese del Qarabag è nel mirino dei salentini

LECCE - Ilguarda al mercato degli svincolati e punta su, attaccante ghanese attualmente in forza al

Il calciatore, classe 2001, nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze nella Serie A azera con la maglia del club di Agdam, contribuendo al percorso della squadra nel massimo campionato nazionale.

Addai è un profilo internazionale: nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie dell’AD Alcorcón in Spagna, dell’FC 93 Bobigny in Francia e del JMG Bamako, importante realtà africana che ha formato diversi talenti del calcio.

Il contratto con il Qarabag è in scadenza il 30 giugno e, secondo le informazioni disponibili, non dovrebbe essere rinnovato. L’attaccante sarà quindi libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera potrebbe avviare i primi contatti con il giocatore e il suo entourage per provare a portarlo in Salento a titolo definitivo.

La società giallorossa è alla ricerca di rinforzi offensivi in vista del prossimo campionato di Serie A, stagione nella quale l’obiettivo principale sarà ancora una volta il raggiungimento della salvezza.