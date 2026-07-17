A Carovigno torna il 'Premio Delfino': una serata tra spettacolo, moda, talento e impegno sociale



CAROVIGNO (BR) - Si rinnova l'appuntamento con uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell'estate pugliese. Sabato 16 agosto, alle ore 21:00, la suggestiva Piazza 'Nzegna di Carovigno ospiterà la 25esima edizione del Premio Delfino, manifestazione di rilievo nazionale che da venticinque anni celebra il talento, la moda, la cultura e l'impegno sociale. - Si rinnova l'appuntamento con uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell'estate pugliese. Sabato 16 agosto, alle ore 21:00, la suggestiva Piazza 'Nzegna di Carovigno ospiterà la 25esima edizione del Premio Delfino, manifestazione di rilievo nazionale che da venticinque anni celebra il talento, la moda, la cultura e l'impegno sociale.





Il progetto Premio Delfino realizzato con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della Puglia e dal Comune di Carovigno, è diretto artisticamente da Rosanna Tersicci e Annarita Carlucci, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Giuseppe Stigliano, volto noto del panorama dello spettacolo pugliese e responsabile dell'agenzia Jonica Eventi.





Ad arricchire il programma saranno ospiti provenienti dal mondo della televisione e della danza. Sul palco saliranno Francesco Fasano, ballerino professionista del talent show Amici di Maria De Filippi, insieme a Riccardo Stimolo, cantante, ed Emiliano Fiasco, ballerino, entrambi finalisti dell'ultima edizione del programma. Le loro esibizioni offriranno al pubblico momenti di grande spettacolo ed emozione.





Grande spazio sarà dedicato anche alla moda, elemento distintivo della manifestazione. Le passerelle vedranno protagoniste le modelle ufficiali del Premio e numerose giovani promesse selezionate dall'organizzazione, che sfileranno indossando le creazioni di prestigiosi brand e stilisti, valorizzando eleganza, creatività e nuove generazioni.





Nel corso degli anni il Premio Delfino si è affermato come molto più di un evento dedicato allo spettacolo: rappresenta un importante momento di valorizzazione del talento e di promozione di valori culturali e sociali, coniugando intrattenimento, arte e sensibilizzazione.





Le aspiranti partecipanti alla manifestazione possono richiedere informazioni e prenotare la propria partecipazione al casting contattando i numeri 3394581795 o 3279205323.





I casting si svolgeranno il 28 luglio 2026 a Carovigno, alla presenza degli organizzatori dell'evento. Nel corso della selezione sarà inoltre realizzato per i partecipanti uno shooting fotografico professionale gratuito a cura del fotografo Vincenzo Amati.





L'appuntamento è quindi fissato per sabato 16 agosto 2026, alle ore 21:00, in Piazza 'Nzegna a Carovigno, per una serata che tanti anni di storia, passione e successi, confermandosi tra gli eventi di punta dell'estate pugliese.