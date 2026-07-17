Il futuro dei giochi tradizionali nell'era digitale: tra algoritmi e realtà mista
Ci si chiede spesso quale sarà il ruolo dei riti tradizionali nella società del futuro, laddove già oggi metaverso e realtà fisica spesso si sovrappongono. Il timore è che la dimensione virtuale possa sovrastare completamente gesti e comportamenti che hanno caratterizzato la storia e la cultura popolare. Questa riflessione viene sempre più spesso trasposta nella sfera ludica, che oggi è forse tra quelle più sensibili a tale mutamento.
Dalla dematerializzazione dei giochi alla realtà mista
La dematerializzazione dei giochi tradizionali è già avvenuta. Siamo già oltre, considerando che i giochi da tavolo, come Scacchi o Dama, sono giocabili online, anche da mobile, con avversari incarnati proprio dagli algoritmi.
La sfida ai bot si presenta stimolante e divertente, ma il futuro riserva altre sorprese. Aumenterà, in primis, la percezione di avere di fronte un concorrente reale con caratteristiche proprie. Si sta lavorando proprio sulla capacità dei software di simulare, oltre alle strategie, anche la gestualità el’emotività del giocatore in carne ed ossa. L’intento è ancora una volta quello di rendere le esperienze di gioco virtuali più realistiche.
Allo stesso modo ricorrendo alla realtà mista, si guarda anche alla possibilità di proiettare caratteri virtuali nell’ambiente fisico che ci circonda. Il tavolo da gioco potrebbe prendere vita con effetti visivi 3D, grazie all’utilizzo di visori. Potremo vedere di fronte a noi un amico distante chilometri che appare dinanzi ai nostri occhi come un ologramma fotorealistico.
In egual modalità, potremmo vedere il tabellone del Monopoli animarsi, con grattacieli tridimensionaliche si elevano in tempo reale nello spazio fisico, sulla base della rendita raggiunta dal giocatore.
Il possibile contributo tecnologico oggi e domani
Possiamo anzi presupporre che l’avanzamento tecnologico, come già sta accadendo, possa riaccendere i riflettori su passatempi che sembrano destinati all’estinzione con l’avvento delle nuove generazioni. Pensiamo ai molti giochi della tradizione che oggi hanno trovato una nuova energia vitale in rete. I giochi di carte più celebri continuano a conquistare proseliti perché presentati in modo accattivante o grazie alla quantità di opzioni disponibili online.
La tradizione sarebbe salva, mentre il timore dell’isolamento tecnologico verrebbe meno, considerando le molteplici soluzioni per sopperire all’assenza fisica dell’altro giocatore. Nella sala gioco di domani, insomma, umanità e tecnologiapotrebbero giocare la stessa partita stando dallo stesso lato del tavolo.