A Ostuni arriva Giovanni Grasso: il 10 luglio 'Una Valle di Libri' ospita il direttore della Comunicazione del Quirinale



Il giornalista e scrittore presenterà il suo nuovo romanzo Finché durerà la terra dialogando con l'avvocato Roberto Fusco. L'evento si svolge con il patrocinio morale del Comune di Ostuni e della Regione Puglia.





OSTUNI (BR) – Un appuntamento di assoluto prestigio apre il calendario estivo dell'associazione Una Valle di Libri. Venerdì 10 luglio 2026, alle ore 20, nel suggestivo Chiostro di San Francesco di Ostuni, sarà ospite Giovanni Grasso, giornalista, scrittore e direttore dell'Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica, che presenterà il suo ultimo romanzo "Finché durerà la terra", edito da Rizzoli.





A dialogare con l'autore sarà l'avvocato Roberto Fusco, da sempre vicino alle attività dell'associazione e punto di riferimento nel percorso di crescita di Una Valle di Libri. Un confronto che accompagnerà il pubblico alla scoperta del volume e offrirà spunti di riflessione sui temi affrontati dall'opera.





L'evento è promosso dall'associazione Una Valle di Libri, con il patrocinio morale del Comune di Ostuni e della Regione Puglia, confermando il valore culturale di un'iniziativa che punta a portare nel territorio protagonisti della letteratura, del giornalismo e della cultura italiana.





L'associazione è presieduta da Flavio Cellie e Francesco Roma e può contare sulla presidenza onoraria della scrittrice Anna Maria Mori, già firma di la Repubblica e cittadina onoraria di Ostuni.





Per Una Valle di Libri, la presenza di Giovanni Grasso rappresenta molto più di una semplice presentazione editoriale. Negli anni si è infatti consolidato un rapporto di stima e amicizia con l'autore, che ha sempre dimostrato attenzione e vicinanza alle iniziative promosse dall'associazione.





Grande la soddisfazione del presidente Flavio Cellie, che sottolinea il significato dell'appuntamento: "Ospitare nuovamente Giovanni Grasso è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra associazione. Giovanni non è soltanto uno dei più autorevoli giornalisti italiani e una figura di altissimo profilo istituzionale, ma è ormai un amico di Una Valle di Libri, una persona che ha scelto di condividere con noi un percorso fatto di cultura, dialogo e amore per i libri. La sua presenza testimonia la credibilità che la nostra realtà ha saputo costruire negli anni".





Cellie evidenzia anche il valore della collaborazione con Roberto Fusco: "Sono particolarmente felice che a dialogare con Giovanni Grasso sia l'avvocato Roberto Fusco, legato alla nostra associazione da un rapporto di sincera amicizia e di costante collaborazione. Roberto rappresenta per noi un punto di riferimento umano e professionale e la sua partecipazione renderà questo incontro ancora più significativo. Quando competenza, amicizia e cultura si incontrano, nascono occasioni speciali come questa".





L'appuntamento del 10 luglio inaugura una nuova stagione di incontri culturali promossi da Una Valle di Libri, confermando la volontà dell'associazione di offrire al territorio eventi di alto profilo e di trasformare Ostuni in un luogo sempre più centrale nel panorama culturale pugliese.





L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.





Informazioni evento

Giovanni Grasso presenta Finché durerà la terra (Rizzoli)

Dialoga con: Avv. Roberto Fusco

Venerdì 10 luglio 2026

Ore 20.00

Chiostro di San Francesco, Ostuni

Evento promosso dall'Associazione Una Valle di Libri

Con il patrocinio morale del Comune di Ostuni e della Regione Puglia.