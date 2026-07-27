A Taranto le attività circensi del “Circo Laboratorio Nomade”





Anche in estate continuano a Taranto le attività di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Tra le azioni più innovative del progetto c’è quella curata dall’Asd e Aps “Circo Laboratorio Nomade” che prevede corsi per l’implementazione di attività circensi nei percorsi educativi a favore degli altri partner del progetto.

Durante il trascorso anno scolastico le attività sono state realizzate con successo presso quattro scuole di Taranto (“Galilei”, “Vico”, “Archimede” e “Giusti”), e ora si stanno svolgendo presso il centro della Cooperativa Logos, il soggetto responsabile del progetto.

Il progetto di attività circense di “BES-T Community in Best Practice” si configura come un percorso educativo strutturato che accompagna alla scoperta delle arti circensi — giocoleria, equilibrismo, acrobatica, discipline aeree ed espressione corporea — intese come strumenti di crescita globale della persona e di acquisizione di specifiche competenze circensi.

Attraverso una metodologia progressiva e inclusiva, il percorso promuove lo sviluppo integrato di competenze tecniche proprie delle discipline circensi, unite ad abilità cognitive quali attenzione e concentrazione, intrecciandole con competenze trasversali fondamentali.

Centrale è il lavoro sull’intelligenza emotiva, insegnando a riconoscere, esprimere e gestire le proprie emozioni, sviluppando empatia e capacità relazionali che diventano competenze chiave nei loro futuri progetti di vita.

Il contesto laboratoriale si configura così come uno spazio di relazione e ascolto, in cui si coltivano fiducia, cooperazione e consapevolezza, trasformando l’apprendimento in un’esperienza significativa e condivisa.

Da quest’anno, inoltre, il progetto si è arricchito con l’introduzione di un laboratorio di creazione di manufatti, pensato come ulteriore dimensione di esplorazione e progettualità. In questo spazio, il fare diventa pensiero: tutti sono guidati a sviluppare capacità strategiche, autonomia decisionale ed empowerment, esercitando al contempo uno sguardo creativo e divergente sulla realtà. Un invito a immaginare, costruire e trasformare, dove ogni gesto diventa possibilità e ogni errore occasione di scoperta.

Il progetto “BES-T Community in Best Practice” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Con Capofila la cooperativa Logos, sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.