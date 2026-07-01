Acquaviva delle Fonti, incendio nelle campagne: a fuoco decine di rotoballe di fieno

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Un vasto incendio è divampato intorno alle 11.30 nelle campagne di Acquaviva delle Fonti, interessando un’area agricola dove erano presenti decine di rotoballe di fieno. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto il materiale depositato, creando il rischio che il rogo potesse estendersi alle aziende agricole vicine.Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari, supportate da un’autobotte, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio. L’intervento tempestivo ha permesso di limitare la propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.Determinante è stata anche la collaborazione dei proprietari dell’azienda agricola coinvolta, che con due trattori dotati di vomere hanno realizzato una striscia tagliafuoco, creando una barriera utile a rallentare l’avanzata del fronte del fuoco.I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza degli edifici e dei mezzi agricoli presenti nella zona, scongiurando ulteriori danni. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso e continueranno fino alla completa messa in sicurezza del sito.