Acquaviva delle Fonti, incendio nelle campagne: a fuoco decine di rotoballe di fieno
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari, supportate da un’autobotte, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio. L’intervento tempestivo ha permesso di limitare la propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.
Determinante è stata anche la collaborazione dei proprietari dell’azienda agricola coinvolta, che con due trattori dotati di vomere hanno realizzato una striscia tagliafuoco, creando una barriera utile a rallentare l’avanzata del fronte del fuoco.
I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza degli edifici e dei mezzi agricoli presenti nella zona, scongiurando ulteriori danni. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso e continueranno fino alla completa messa in sicurezza del sito.
Tags: CRONACA LOCALE