Aeroporto di Brindisi, al via il maxi piano di ampliamento: terminal più grande e nuovi servizi entro il 2027

BRINDISI - Cantieri aperti e lavori in pieno corso all’aeroporto di Brindisi, dove lo scalo si prepara a un profondo intervento di ampliamento e modernizzazione destinato a ridisegnarne la struttura e la capacità operativa.

Il terminal passeggeri è il fulcro del progetto: la sua capacità complessiva è destinata a raddoppiare grazie a un piano articolato in due fasi. Un primo ampliamento pari a circa il 30% è previsto entro la fine del 2026, mentre un ulteriore incremento del 25% dovrebbe essere completato nel 2027.

L’obiettivo è rendere lo scalo più grande, funzionale e competitivo, migliorando al tempo stesso l’esperienza dei viaggiatori. Nel progetto sono infatti previste nuove aree dedicate alla ristorazione e allo shopping, con l’introduzione di servizi più moderni e spazi commerciali ampliati.

Parallelamente, i lavori interessano anche le infrastrutture operative. È in fase di realizzazione un nuovo sistema di smistamento bagagli in grado di gestire fino a 3.600 valigie all’ora, con l’obiettivo di ridurre i tempi delle operazioni a terra e aumentare l’efficienza complessiva dello scalo.

Previsto anche un significativo potenziamento delle aree di sosta, con circa 800 nuovi posti auto che andranno ad ampliare la capacità dei parcheggi.

Un intervento complesso e di lungo periodo che si inserisce in una fase di crescita per l’aeroporto di Brindisi, sempre più strategico nel sistema aeroportuale pugliese e nel traffico aereo del Sud Italia.