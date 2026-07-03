Addio al professor Aldo Loiodice: lutto nel mondo accademico e giuridico pugliese

BARI - È scomparso il, figura di riferimento del diritto costituzionale e amministrativo italiano, tra i più autorevoli giuristi pugliesi e docente universitario di lungo corso. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo accademico e istituzionale.

Nel corso della sua carriera, Loiodice ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di studenti, studiosi e professionisti del diritto, formando numerosi allievi nelle discipline del diritto costituzionale e del diritto pubblico, oltre a decine di avvocati amministrativisti.

Il cordoglio del sindaco di Bari

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del professore, sottolineandone il valore umano e professionale e il contributo offerto alla crescita della comunità accademica e cittadina.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha ricordato come Loiodice abbia incarnato “le qualità di tenacia, serietà e passione che rappresentano il meglio della nostra comunità”, evidenziandone il ruolo di maestro per intere generazioni.

Il sindaco ha inoltre sottolineato l’impegno del giurista non solo nell’attività accademica e forense, ma anche nella formazione etica e professionale dei suoi studenti, ai quali ha trasmesso il valore del diritto come servizio alla giustizia e alla collettività.

Un’eredità accademica e civile

Figura centrale della dottrina giuridica italiana, Aldo Loiodice ha contribuito in modo significativo allo sviluppo degli studi costituzionalistici e amministrativistici, lasciando un’eredità scientifica e culturale destinata a restare punto di riferimento per il mondo universitario.

La città di Bari e l’intero ambiente accademico pugliese lo ricordano come un maestro rigoroso e appassionato, capace di coniugare attività scientifica, insegnamento e impegno civile.