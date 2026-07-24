Anna domina le classifiche: “Million Dollar Babe” resta l’album più venduto per la seconda settimana consecutiva

continua a confermarsi protagonista della scena musicale italiana. Il suo nuovo album Million Dollar Babe mantiene infatti la vetta della classifica FIMI/GfK degli album più venduti per la seconda settimana consecutiva, consolidando un successo che arriva accompagnato da nuovi importanti record.

L'artista è la prima cantante italiana a raggiungere questo risultato nel 2026 ed è anche la più giovane artista femminile ad aver debuttato al primo posto con entrambi i suoi primi due album nella settimana di uscita.

Con Million Dollar Babe, ANNA propone un progetto che unisce influenze pop, rap e sonorità elettroniche. Il disco alterna brani dance-pop ispirati agli anni Duemila, pezzi trap e hip hop, incursioni nell'hyperpop, ballad più intime e contaminazioni reggaeton e funk brasiliano, confermando la volontà dell'artista di sperimentare senza rinunciare alla propria identità musicale.

L'album racconta il percorso di una giovane donna che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza dipendere dal giudizio degli altri. Un lavoro che affronta temi come successo, ambizione, solitudine e autodeterminazione, trasformando le fragilità in consapevolezza e forza.

La direzione artistica dell'immagine del progetto è stata affidata al fotografo e creative director statunitense Jacob Webster, noto per le collaborazioni con artisti internazionali come Zendaya, Doja Cat e SZA. Tra le edizioni fisiche dell'album spicca una cover speciale realizzata dalla madre di ANNA, Stella Sanvitale, che raffigura la cantante con i capelli rosa sullo sfondo della costa ligure, sua terra d'origine.

Parallelamente all'uscita del disco è stato pubblicato anche il videoclip di White Girl Wasted, primo singolo estratto dall'album. Il brano ha regalato ad ANNA il suo ventesimo ingresso nella Top 10 della classifica singoli FIMI/NIQ ed è entrato anche tra le venti canzoni più trasmesse dalle radio italiane secondo EarOne. Prodotto ancora una volta insieme a MILES, il singolo propone un sound pop elettronico dalle atmosfere dance e clubbing, confermando la vocazione internazionale dell'artista.

Sul fronte live, ANNA sarà protagonista di una serie di appuntamenti estivi che toccheranno Palermo, Olbia, Monfalcone, Catania e Bari, prima di tornare nei principali palasport italiani con il tour in programma tra novembre e dicembre 2026. Il calendario comprende Pesaro, Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Roma. Alcune date hanno già registrato il tutto esaurito, con nuovi concerti aggiunti sia a Milano sia nella Capitale per soddisfare la forte richiesta del pubblico.

Il momento d'oro dell'artista arriva dopo una crescita costante negli ultimi anni. Da due stagioni è la cantante più ascoltata in Italia e nel 2025 è entrata tra le venti rapper più ascoltate al mondo su Spotify. Il precedente album VERA BADDIE, certificato cinque volte Platino, è stato il disco femminile più venduto del 2024 e quello rimasto più a lungo al primo posto della classifica italiana, confermando ANNA come uno dei nomi più influenti della nuova generazione della musica italiana.