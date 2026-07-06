Arpal Lecce, il report settimanale: 456 opportunità occupazionali







Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva un totale di 456 posizioni aperte, distribuite su 198 annunci. Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva un totale di 456 posizioni aperte, distribuite su 198 annunci.





Il bollettino vede in primo piano il settore costruzioni e installazione impianti con 102 posizioni aperte seguito dal comparto turismo, ristorazione, food delivery con 88 posizioni. Il settore delle telecomunicazioni conta 60 posizioni aperte e il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero dispone di 44 posizioni aperte. A seguire il settore del commercio con 41 posizioni aperte, il settore sanità, servizi alla persona e farmaceutico offre 23 posizioni al pari del settore riparazione veicoli e trasporti. Infine si segnalano per il settore pulizie e multiservizi 16 posizioni aperte, per il settore industria e metalmeccanico 15 posizioni aperte e il settore amministrativo e informatico ne offre 14. Il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente dispone di otto opportunità, industria del legno ha sei posizioni aperte, il comparto bellezza e benessere ne offre cinque e per terminare il settore pedagogico e istruzione ha quattro disponibilità.





Per quanto riguarda il Collocamento Mirato, sono disponibili tre posizioni per persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) e quattro posizioni per persone appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99).





Il bollettino include, infine, offerte per dieci tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.





Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9



