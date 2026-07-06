Lecce, Ramadani ceduto al Corum: trasferimento a titolo definitivo per 1 milione
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ceduto il centrocampista albanese Ylber Ramadani al Corum, club della Turchia, con una cessione a titolo definitivo per circa un milione di euro.
Il giocatore aveva collezionato 37 presenze con la maglia giallorossa nell’ultima stagione di Serie A, conclusa il 24 maggio, confermandosi come una pedina stabile nel centrocampo salentino.
Nel corso della sua carriera Ramadani ha maturato esperienze in diversi campionati europei, vestendo le maglie di Aberdeen, MTK Budapest, Vejle BK, FK Partizani, FC Drita, FC Prishtina e FC Ferizaj, oltre alle giovanili del Prishtina Under 19.
A livello internazionale è stato un elemento importante della nazionale albanese, con 50 presenze con la selezione maggiore e 10 con l’Under 21.
In casa Lecce, ora, si apre la fase di mercato per la sostituzione del centrocampista. Il direttore sportivo Stefano Trinchera sarà chiamato a individuare un profilo adeguato per rinforzare la mediana in vista del prossimo campionato di Serie A, in cui l’obiettivo principale del club resta la salvezza.