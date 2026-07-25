Arriva a Bitonto il Summer Dance Festival 2026 con Raimondo Todaro ed Enzo & Sal





Dopo il grande successo del 24 luglio in piazza Milite Ignoto a Palombaio, il Summer Dance Festival 2026 approda nel cuore di Bitonto per la seconda e conclusiva tappa della sua quattordicesima edizione.

L’appuntamento è fissato per domenica 26 luglio, alle 20.30, in piazza XXVI Maggio, dove saliranno sul palco oltre 230 ballerini della Dance Team De Palo, diretta dal maestro Gaetano De Palo.

La serata sarà presentata da Michele Lonardelli, affiancato nel ruolo di co-presentatore da Raimondo Todaro, ballerino, coreografo e volto televisivo tra i più conosciuti dal pubblico italiano. La sua esperienza nel mondo della danza e dello spettacolo accompagnerà il pubblico nel corso di una serata costruita attraverso differenti linguaggi, generazioni e stili coreografici.

Ospiti saranno inoltre Enzo & Sal, duo comico noto per le partecipazioni a trasmissioni televisive come Made in Sud e Colorado. I loro interventi porteranno sul palco l’ironia e la comicità che hanno caratterizzato il percorso artistico della coppia, alternandosi ai diversi quadri dello spettacolo.

«Portare il Summer Dance Festival prima a Palombaio e poi a Bitonto significa restituire al territorio il lavoro svolto durante un intero anno dai nostri allievi», spiega il direttore tecnico e artistico Gaetano De Palo. «Sul palco non vedremo soltanto esercizio e tecnica, ma storie, emozioni e temi che riguardano tutti noi. La danza può parlare di diversità, inclusione e difficoltà familiari con una forza che spesso supera quella delle parole. I nostri oltre 230 ballerini rappresentano età ed esperienze diverse, ma diventano parte di un unico grande racconto».

Lo spettacolo riproporrà il programma presentato nella prima tappa. Gli adulti saranno protagonisti del musical ispirato a “The Greatest Showman”, dedicato all’inclusione e al valore delle differenze, e di “Ciak, si gira”, viaggio coreografico tra le grandi colonne sonore del cinema.

Particolarmente intenso sarà il quadro sull’autismo, realizzato insieme all’associazione di promozione sociale “Una Finestra sul Blu”. La coreografia seguirà il percorso di un genitore, dalle prime difficoltà alla comprensione, fino alla costruzione di un nuovo equilibrio.

«I nostri ragazzi hanno partecipato per diversi mesi alle lezioni di danza e saranno protagonisti di questa grande festa», sottolinea la presidente dell’associazione, Rossella De Carolis. «È la conclusione di un percorso condiviso con la Dance Team De Palo, che ringraziamo per la sensibilità, la presenza costante e la capacità di coinvolgere concretamente i ragazzi. L’inclusione non deve restare una parola astratta: deve diventare esperienza, partecipazione e possibilità di stare insieme, anche su un palcoscenico».

I bambini dai 5 ai 9 anni porteranno in scena “La Sirenetta”, mentre ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni sarà affidato il quadro ispirato a “Inside Out”. Il “Six Star Mix” unirà infine le musiche di Queen, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Mahmood, Shakira e Ricky Martin.

La tappa di Bitonto chiuderà così il tour con una serata nella quale danza, spettacolo e impegno sociale condivideranno lo stesso palcoscenico.