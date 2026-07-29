ASL Bari, ad Altamura parte l’Ambulatorio di prossimità PNES: cure gratuite per le persone in difficoltà

ALTAMURA – Contrastare la povertà sanitaria e facilitare l'accesso alle cure per le persone che vivono in condizioni di fragilità socio-economica. È questo l'obiettivo del nuovo, attivato oggi ad, all'interno del Presidio Territoriale di Assistenza di viale Regina Margherita 67, al secondo piano.

Il servizio, ospitato dal Distretto Socio Sanitario n. 4, diretto da Francesco Torres, sarà inizialmente operativo due volte al mese, il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. L'apertura di Altamura amplia la rete degli Ambulatori di prossimità PNES già attivi a Bari, Grumo Appula, Conversano e Gioia del Colle.

Il progetto rientra nel Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, nell'area dedicata al contrasto della povertà sanitaria, e consente alla ASL Bari di offrire assistenza sanitaria gratuita alle persone in condizioni di bisogno socio-economico.

Il servizio è rivolto in particolare alle fasce di popolazione più difficili da raggiungere, tra cui persone senza fissa dimora, famiglie a basso reddito, persone migranti e comunità RSC (Rom, Sinti e Caminanti).

L'Ambulatorio di Altamura fungerà da riferimento anche per i cittadini dei comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini. Al suo interno opera un'équipe multidisciplinare composta da un medico igienista, un medico specialista, un infermiere, un assistente sociale e un amministrativo.

Il personale accompagna l'utente in tutte le fasi del percorso, dall'accoglienza alla presa in carico, fino alla definizione degli eventuali approfondimenti diagnostici e specialistici. Sono previste anche valutazioni sullo stato vaccinale e nutrizionale, visite generali, oltre alla possibilità di accedere, quando previsto, alla fornitura di farmaci e protesi odontoiatriche.

Come accedere al servizio

Per prenotare un appuntamento è sufficiente contattare i numeri 080/5848261-263, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.

Per usufruire del servizio PNES è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti: