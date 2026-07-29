Al Bp Lab i Brand New per il Dopolaboro, tra vocalità e onemanband

BARI - Giovedì 30 luglio, al Bp Lab, ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento del format “Dopolaboro” con l’esibizione del Brand New Live Duet, formazione composta dalla cantante Marina Elle e dal polistrumentista Rosario Le Piane, che da oltre dieci anni porta in scena un modo personale e riconoscibile di reinterpretare la grande musica pop‑rock internazionale.Il progetto prende forma nel 2013 dall’incontro tra i due artisti e dal connubio tra la vocalità di Marina e gli strumenti suonati simultaneamente da Rosario in modalità onemanband, una scelta che ha dato fin da subito un’identità precisa e immediata al duo. La loro proposta non si limita a riproporre i brani originali, ma li rilegge con gusto, misura e una cura particolare per le sfumature acustiche. Il repertorio attraversa più di mezzo secolo di musica, dagli anni Sessanta ai successi più recenti, con una predilezione dichiarata per gli anni Ottanta, decade che ha segnato profondamente entrambi gli artisti. Tra gli omaggi più frequenti compaiono Sting, Rod Stewart, Suzanne Vega, Sheryl Crow, Cyndi Lauper, Depeche Mode, Lenny Kravitz, i Beatles, Jason Mraz e molti altri, scelti non per semplice citazione ma per affinità stilistica e sensibilità interpretativa.Marina Elle porta nel progetto una vocalità capace di passare dall’intimità alla brillantezza senza perdere naturalezza, mentre Rosario Le Piane costruisce dal vivo un tessuto sonoro che unisce ritmo, armonia e presenza scenica, trasformando la formula del duo in un’esperienza completa. Insieme danno vita a un equilibrio che rende ogni brano familiare ma nuovo, riconoscibile ma sorprendente.Al Bp Lab presenteranno un live costruito su grandi hit pop‑rock internazionali, rivisitate in chiave acustica fresca e raffinata, alla ricerca di sonorità pulite, dinamiche e mai scontate. Un concerto pensato per chi ama la musica suonata con autenticità, gusto e rispetto per la storia dei brani, ma anche per chi cerca un ascolto contemporaneo, leggero e coinvolgente. Ad accompagnare la serata ci saranno cocktail d’autore e tapas dal mondo, per un’esperienza multisensoriale che, come di consueto, riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project, dove musica, food e beverage di alta qualità convivono in un’unica proposta culturale.: 3756855335: 21.00