Assalto al bancomat a Villanova di Ostuni: esplode lo sportello della BCC nella notte

OSTUNI - Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. Nella notte i malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, situato nella frazione marina di Villanova, utilizzando la cosiddetta tecnica della "marmotta", un ordigno esplosivo inserito all'interno dell'erogatore di contanti per provocarne l'esplosione.

Il forte boato ha svegliato i residenti della zona, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. L'esplosione ha provocato ingenti danni allo sportello bancomat, mentre resta ancora da chiarire se i responsabili siano riusciti a portare via il denaro contenuto nella cassa automatica prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici e avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Un ruolo determinante sarà affidato all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

L'episodio si inserisce nella lunga serie di assalti ai bancomat registrati negli ultimi mesi in Puglia, una tecnica criminale sempre più utilizzata dalle bande specializzate che prendono di mira gli sportelli automatici soprattutto durante le ore notturne.