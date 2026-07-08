Attentato incendiario a Casarano: distrutto un carro attrezzi, danneggiato un secondo mezzo

CASARANO - Notte di paura a Casarano, dove un attentato incendiario ha colpito la ditta De Micheli. L'episodio è avvenuto in via Pendino, dove le fiamme hanno distrutto un carro attrezzi e danneggiato un secondo mezzo di soccorso parcheggiato nelle vicinanze.

I veicoli si trovavano davanti all'attività e all'abitazione del titolare quando è divampato l'incendio.

Secondo le prime ricostruzioni, per appiccare il rogo sarebbe stata utilizzata una bottiglia contenente liquido infiammabile, elemento che rafforza l'ipotesi del gesto doloso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e chiarire il movente dell'attentato.