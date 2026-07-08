Truffa del finto carabiniere a Fasano: denunciato 23enne, recuperati tutti i gioielli

FASANO - Si è conclusa con il recupero dell'intera refurtiva e la denuncia di un 23enne la truffa del "finto carabiniere" ai danni di un'anziana di Fasano. L'uomo, di origine tunisina e residente in città, è stato individuato dai Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Fasano al termine di una rapida attività investigativa avviata dopo la denuncia della vittima, una donna di 80 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'anziana è stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei Carabinieri che le ha fatto credere che il figlio fosse stato arrestato. Poco dopo, un complice, fingendosi il familiare, l'ha implorata di aiutarlo, convincendola a consegnare denaro e preziosi a un presunto militare in borghese.

La donna, raggirata, ha calato dal balcone di casa i gioielli, che il truffatore ha raccolto prima di allontanarsi.

Le indagini, condotte attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e grazie alle informazioni fornite dai familiari della vittima, hanno permesso di identificare il presunto responsabile.

La successiva perquisizione ha consentito ai Carabinieri di recuperare tutti i monili in oro e argento sottratti con l'inganno, poi restituiti alla legittima proprietaria.

Il 23enne è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di truffa aggravata.