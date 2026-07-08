Capurso, omicidio del 2010 e traffico di droga: operazione dei Carabinieri coordinata dalla Dda di Bari

CAPURSO - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata a fare luce su due distinti filoni investigativi.

Gli accertamenti riguardano l'individuazione del presunto autore di un omicidio aggravato dalla premeditazione, commesso a Capurso il 16 luglio 2010, e l'individuazione dei presunti componenti di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti attiva ad Altamura.

L'attività investigativa è tuttora in corso. Ulteriori dettagli sull'operazione e sugli eventuali provvedimenti adottati saranno resi noti nelle prossime ore.