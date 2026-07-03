Bari, controlli su monopattini: 20 sanzioni in un pomeriggio tra San Paolo e San Girolamo

BARI - Nel corso di un servizio congiunto di controllo del territorio, la Polizia Locale di Bari e i Carabinieri hanno sanzionato venti conducenti di monopattini elettrici nei quartieri San Paolo e San Girolamo. L’operazione si è svolta nel pomeriggio e ha portato all’elevazione di multe per un totale complessivo di 1.650 euro.

Nel dettaglio, sette verbali sono stati contestati per la mancata esposizione del targhino identificativo, undici per l’assenza del casco di sicurezza obbligatorio e due per la mancanza degli indicatori di direzione, dispositivi previsti dalla normativa vigente per la circolazione dei veicoli elettrici di micromobilità.

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e verranno estesi all’intero territorio cittadino, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle regole sulla sicurezza stradale e sull’uso corretto dei monopattini elettrici.