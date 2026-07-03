La carica dei 35 pugliesi ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle



In gara 19 uomini e 16 donne tesserati per dodici differenti società





Trentacinque atleti in tutto, tesserati per dodici diverse società. Numeri rilevanti per la pattuglia dell’atletica leggera pugliese che prenderà parte ai Campionati Italiani individuali su pista Under 20 a Caorle, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio. Saranno nello specifico 19 uomini e 16 donne in competizione, con diverse gare in cui è lecito attendersi risultati significativi.





Sul fronte maschile proveranno a fare la voce grossa, nei 5000 metri di marcia, il fresco campione italiano Under 18 Davide Sorressa, Adriano Caferra e Cristiano De Benedictis, tutti portacolori dell’Amatori Atletica Acquaviva. Pronti a dare il meglio anche i componenti della staffetta 4x400 della Giovani Atleti Bari (Mastro, De Maggio, Monacelli, Cormio). In rampa di lancio anche Ivan Musicco (Elite Academy Bari) nel salto con l’asta.





Promette battaglia, nel salto in lungo, Federico Paladini (Giovani Atleti Bari), così come Salvatore Eliseo Esposto (U.S. Foggia), Marco Zurlo (Giovani Atleti Bari) e Alessandro Dimaggio (Body Angel Taranto) nel getto del peso.





In campo femminile occhi puntati su Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo) che sarà al via sia dei 3000 che dei 5000 metri. Sofia Sternativo (Aps Due Mondi Lecce) vuole dare continuità alle sue prestazioni, dopo il bronzo Under 18 appena conquistato nel salto in alto. Mira ad un bel piazzamento anche Claudia Lippo (Giovani Atleti Bari) nel lancio del giavellotto.





DIRETTA STREAMING - I Campionati Italiani Under 20 saranno trasmessi in diretta streaming integrale sabato 4 luglio dalle 9:15 alle 21 e domenica 5 luglio dalle 8:30 alle 16:30 su - I Campionati Italiani Under 20 saranno trasmessi in diretta streaming integrale sabato 4 luglio dalle 9:15 alle 21 e domenica 5 luglio dalle 8:30 alle 16:30 su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace. Prevista una sintesi su Raisport nella serata di lunedì 6 luglio dalle 21:15 alle 22:45.



