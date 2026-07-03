Prosegue con 'Nina viene dal mare' il 'Nature Arts Technologies Festival' all'Oasi Le Cesine



Il secondo appuntamento della rassegna che unisce teatro e natura si tiene nella Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine. Domenica 5 luglio 2026, ore 21 Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine





Prosegue domenica 5 luglio 2026, alle 21, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, la seconda edizione del Festival NAT- Nature Arts Technologies (Non indifferente è la natura), curato e ideato da Astràgali Teatro in collaborazione con l’International Theatre Institute Italia – UNESCO. In programma c’è “Nina viene dal mare”, un progetto site-specific ideato per l’Oasi delle Cesine, dove paesaggio naturale e pratica artistica si incontrano in un’esperienza immersiva che vede l’esposizione delle creazioni NIYHA di Maria Teresa Santoro e un’installazione sonora curata da Fabio Tolledi e Mauro Tre, con suoni ispirati alle creazioni e testi originali di Fabio Tolledi.





Una presenza simbolica, Nina, invita a riscoprire uno sguardo capace di restituire alle cose la meraviglia della prima volta. L’installazione accompagna il pubblico in un’esperienza immersiva in cui materia, natura e percezione si intrecciano, suggerendo un diverso modo di abitare il paesaggio. Le opere di Maria Teresa Santoro nascono dall’osservazione dei paesaggi costieri e dei suoi delicati equilibri naturali. In questo contesto, il patrimonio botanico emerge come una presenza viva, fragile e resistente al tempo stesso, espressione di una biodiversità che acquista valore nella misura in cui viene riconosciuta, compresa e custodita.





Un archivio vivo di forme, cicli e trasformazioni che trovano espressione nelle creazioni NIYHA, qui ciò che appartiene al mondo botanico non viene riprodotto, ma trasformato in traccia, memoria, segno. I fiori vengono raccolti esclusivamente in inverno quando il loro ciclo vitale si è concluso, dopo la fioritura e la dispersione dei semi, ed essiccati senza alcun ulteriore trattamento conservativo. Da questo gesto di raccolta e sospensione nasce un processo di trasformazione in cui la materia naturale viene custodita in strutture in argento 925 realizzate artigianalmente secondo forme organiche ispirate ai ritmi di pieni e vuoti che governano i cicli naturali.





In questo passaggio la natura si fa presenza preziosa e le opere diventano memoria tangibile dell’ecosistema da cui provengono.





NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 - Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale") e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2). La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’International Theatre Institute Italia, del Museo Diffuso di Cavallino, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, del Comune di Cavallino e dei Missionari Comboniani di Cavallino.



