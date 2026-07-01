Bari, morto Andrea Caradonna: il San Paolo perde il suo consigliere del Municipio III

BARI - Il quartiereè in lutto per la scomparsa di, consigliere del Municipio III, morto questa mattina all’età di 48 anni dopo aver affrontato negli ultimi mesi una grave malattia.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città. Il sindaco Vito Leccese, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità barese, ha ricordato Caradonna come “un gigante buono”, una persona sempre presente accanto ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili.

«Andrea c’era sempre, per tutti, ma soprattutto per chi aveva più bisogno – ha dichiarato il primo cittadino –. Il suo quartiere, il San Paolo, lo ha vissuto non da amministratore di passaggio: ha difeso chi non aveva voce, chi restava indietro, chi la periferia se la portava addosso ogni giorno».

Caradonna aveva scoperto la malattia pochi mesi fa e, secondo il ricordo del sindaco, l’aveva affrontata con lo stesso spirito con cui aveva vissuto il suo impegno politico: «a testa alta, senza mai tirarsi indietro».

Nel suo percorso amministrativo aveva fatto dell’ascolto e della vicinanza ai cittadini il tratto distintivo del proprio impegno. «Per lui fare politica voleva dire ascoltare, esserci, non cercare consenso», ha sottolineato Leccese, ricordando anche le sue battaglie contro le disuguaglianze e il disagio sociale.

«Ci lascia un uomo perbene – ha aggiunto il sindaco –. Restano le sue battaglie, la chiarezza con cui pensava, il modo in cui sapeva parlare con tutti, anche con chi la pensava diversamente».

Il cordoglio dell’amministrazione va alla moglie Sara, ai figli Pietro e Annarita e a tutta la famiglia. «Andrea resta nei ricordi di chi gli ha voluto bene, nelle persone che ha aiutato e nelle battaglie che ha portato avanti con il cuore fino alla fine», ha concluso Leccese.